Los Espectros de Miami

Los fantasmas recorren el continente. No son presencias etéreas ni supersticiones políticas: son ideas que se expresan en la diplomacia, se deslizan por los discursos y, casi sin que se note, terminan convirtiéndose en hechos estratégicos. Así ocurren los cambios geopolíticos. Primero aparecen como una figura imaginaria sin forma. Después, como una doctrina.

Uno de esos espectros se dejó ver con mayor nitidez ayer en la reunión denominada Escudo de las Américas, celebrada en Miami. En ese foro, el presidente Donald Trump dejó entrever con claridad la arquitectura de seguridad hemisférica que Washington impulsa con un mensaje directo para México.

Nuestro país además de ser un socio comercial clave y un aliado en materia migratoria es considerado también parte del frente de seguridad nacional interno de Estados Unidos. En su discurso, Trump no solo habló de carteles y de cooperación regional. También hizo referencia directa a la presidenta Claudia Sheinbaum. El tono fue ambiguo: reconocimiento a la cooperación reciente, pero acompañado de una presión evidente para avanzar más rápido y más profundo. Con esa mezcla de elogio y exigencia busca modificar el comportamiento de su vecino. Es un muy bien pero no suficiente.

El anuncio llegó además en un momento cargado de simbolismo. Apenas unos días antes, en Tapalpa, Jalisco, cayó abatido Nemesio Oseguera Cervantes, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. La noticia sacudió a México, pero en Washington la lectura fue distinta.

Para muchos estrategas estadounidenses, la muerte de un capo no significa necesariamente una victoria definitiva: no fue la desaparición del fantasma, sino apenas una de sus apariciones.

Y esa percepción ayuda a entender la narrativa presentada en Miami.

La analogía que utilizó Trump fue reveladora. Al describir a los carteles, los comparó con organizaciones insurgentes como el Estado Islámico.

No se trata de una metáfora casual. En el lenguaje estratégico de Washington, ese tipo de comparación cambia la naturaleza del problema. Los carteles dejan de ser organizaciones criminales para convertirse en actores de seguridad nacional. Y cuando eso ocurre, también cambian las herramientas consideradas legítimas para enfrentarlos.

En otras palabras: los cazafantasmas empiezan a usar otro tipo de armas.

El segundo elemento del anuncio fue la construcción de una coalición de países afines. Con ello, Washington busca legitimar un marco de acción multinacional que permita operaciones coordinadas en el hemisferio. El antecedente más cercano es el Plan Colombia, que combinó asistencia militar, inteligencia y cooperación institucional para debilitar a guerrillas y redes del narcotráfico. La diferencia es que ahora la escala es regional.

México ocupa, sin embargo, una posición singular dentro de esta arquitectura. Mientras gran parte de América Latina se encuentra bajo la jurisdicción militar estratégica del Comando Sur, nuestro país forma parte del ámbito operativo del Comando Norte.

Eso significa que, desde la perspectiva militar estadounidense, la seguridad mexicana está directamente vinculada con la defensa del propio territorio estadounidense. Y por esa razón, cualquier fantasma que aparezca en México se percibe en Washington como una amenaza mucho más cercana.

De ahí que el mensaje hacia nuestro país tenga un peso particular. La advertencia implícita es clara: si México no controla plenamente su territorio, el problema deja de ser exclusivamente interno. Por ende, ya no bastará con cooperación jurídica, extradiciones o decomisos. Washington buscará demostrar capacidad para degradar redes criminales con rapidez, presencia territorial y resultados visibles.

En ese marco, la estabilidad territorial, la fortaleza institucional y la capacidad del Estado mexicano para ejercer control efectivo sobre todo su territorio se vuelven variables centrales de la relación bilateral. Y ese ámbito hay mucho por hacer y por ello, lo más probable es que México profundice la cooperación en seguridad, intentando mantenerla dentro de márgenes políticamente manejables. No necesariamente veremos una intervención abierta ni una ruptura diplomática, sino una integración más profunda en materia de seguridad: mayor intercambio de inteligencia, uso intensivo de tecnología y operaciones contra objetivos prioritarios.

Con esta opción se contiene el riesgo de acciones unilaterales y se preserva la estabilidad de la relación económica. En términos reales, México será cada vez más un frente adelantado de la seguridad interior de Estados Unidos. Por eso la presión que se vislumbra no se dirigirá solamente a hacer más. Sino a hacerlo bajo una doctrina distinta.

Ese es el verdadero cambio. No es solo una cuestión de intensidad, sino de concepto.

Los fantasmas que empiezan a recorrer el continente no son los del pasado. Son los de una nueva doctrina que comienza a tomar forma. Y conviene entenderla con claridad, porque aun cuando las circunstancias políticas en Washington cambien, es muy probable que esa doctrina permanezca en los próximos años y no sea solo un fantasma.

