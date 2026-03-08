No nos invitaron, pero nos zumbaron los oídos

Rodeado por 12 presidentes de derecha del continente -a la que por obvias razones no se requirió la asistencia de México- el presidente estadounidense Donald Trump anunció la Coalición Contra los Cárteles en América, que es una nueva “agrupación militar” coordinada desde la mismísima oficina Oval de la Casa Blanca. Y a pesar de que nuestro país como potencia hemisférica estuvo ausente -lo mismo que Brasil y Colombia- fue tema central de la conversación, cuando señala que “Como parte de nuestro compromiso de contrarrestar la presencia de los cárteles de la región, debemos de reconocer que el epicentro de la violencia de los cárteles es México”.

Trump fue muy específico al señalar que los cárteles son “…responsables del caos… tenemos que erradicarlos, tenemos que acabar con ellos”, y volviendo a afirmar que “... son los cárteles quienes mandan en México… los cárteles mexicanos están alimentando y orquestando gran parte del derramamiento de sangre y caos en el hemisferio”, agregando que “... el compromiso -del acuerdo que ayer se firmó- es usar arma letal para destruir”; además amenazó con un “Vamos a usar misiles. Son extremadamente precisos, directo a la sala. Y será el final de ese miembro del cártel… la única manera de derrotar a estos enemigos es desatando el poder de nuestras fuerzas armadas”.

Y si el tema era México, habló de la presidenta Claudia Sheinbaum, de la que Trump dijo “Me agrada, es muy buena persona, es una mujer hermosa, tiene una voz preciosa”, a la que mencionó le ofreció “Déjeme erradicar los carteles”, y parafraseando le contestó: “No, no, no, por favor, presidente”. El comentario llegó a los oídos de Sheinbaum acá en México, quien se concretó a comentar, “Cabeza fría”.

Pues si, no nos queda más que mantener “cabeza fría” ante la lluvia de amenazas, pero sí hay que dejar constancia que hoy Trump coloca a México como el epicentro del problema, por segunda ocasión habla de atacar directamente usando “fuerza letal para destruir” e insiste que en nuestro territorio “... son los carteles quienes mandan”.

No nos invitaron a la “cumbre” latinoamericana, pero fuimos el “epicentro” de la conversación y nos zumbaron los oídos.

Usted, ¿qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net

