Lo que nos dejó el 2025 (III)

Con fuertes turbulencias, hasta sus últimos días, cerró el recién concluido año de 2025. A nivel local la noticia que marcará el final del mes de diciembre y todo el inicio de este 2026 fue y será el controvertido tarifazo que el gobierno estatal avaló de 9.50 pesos a 14 pesos, mientras los tapatíos despertaban de los festejos navideños, en pleno viernes 26 de diciembre, casi casi, como los conocidos “sabadazos”.

Por lo creciente de las protestas, que no paran ni los anuncios de mayores subsidios, seguramente el gobierno estatal analizará la posibilidad de dar marcha atrás al aumento multianual a 14 pesos, y volverlo gradual ajustando la tarifa para 2026 a 11 pesos.

En materia delincuencial, diciembre se caracterizó también por un repunte en el robo de combustible que causó importantes fugas de hidrocarburos en el municipio de Tala; en Zapopan el que provocó el cierre de la carreta a Nogales; y el del Cerro de la Cruz, en Tlajomulco, lo que consolidó a Jalisco como paraíso huachicolero. Pero sin duda lo que nos tiene aún aturdidos en este segundo día del 2026, fue el triple homicidio que se dio el lunes pasado en la Colonia Santa Eduwiges, en el que murió Alberto, alias “El Prieto”, un bodeguero del Mercado de Abastos, su hija de 16 años y uno de sus escoltas. La saña y la impunidad inéditas con las que se dio esta agresión cometida por al menos 30 sicarios que actuaron sin que ninguna presencia policial los molestara, dejó claro que para 2026 la asignatura pendiente de las autoridades será la seguridad y el combate a las mafias. La indispensable complicidad para este despliegue criminal obliga un deslinde ejemplar de responsabilidades de los mandos policiales que no hicieron su trabajo y dejaron campo libre a los matones.

No podemos dejar de mencionar en esta revisión de hechos del 2025, que nuevamente el temporal de lluvias de este 2025 exhibió el grave rezago que tenemos en materia de infraestructura hídrica y nuevamente el saldo fue trágico por las muertes causadas por las inundaciones y la pérdida del patrimonio de cientos de familias en distintas zonas de la ciudad y del Estado.

Habrá que destacar que, en 2025, el primer año del Gobierno de Pablo Lemus, se priorizó el trato con los colectivos de madres buscadoras y fue el año inaugural de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, que inició sin dar los resultados esperados. De los malos manejos encontrados de sus antecesores destaca la denuncia del Gobierno estatal contra quienes comercializaban la Villa Panamericana.

Noviembre quedó marcado con las movilizaciones de transportistas y agricultores que paralizaron Jalisco y el País en demanda de seguridad y mejores precios de garantía para dar esperanza al futuro del campo, y cerró con el bálsamo que siempre representa la FIL, que coloca a Guadalajara como la capital mundial de la cultura.

Hasta aquí esta revisión de los sucesos que dejaron huella en el 2025 que despedimos esta semana, reitero mi agradecimiento estimado lector, lectora por su compañía, que espero se mantenga en el año que inicia y en que le deseo logre sus más anhelados proyectos. Feliz 2026.