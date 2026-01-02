¿Multa o mirada fea?

Mientras Jalisco presume que ya se superaron más de un millón de verificaciones vehiculares el año pasado -aplausos, por favor-, en el aire sigue flotando una duda más contaminante que cualquier escape: ¿Y las sanciones, para cuándo contra los omisos? Porque sí, la cita es gratis, el refrendo 2026 viene con abrazo ambiental incluido y el calendario está tan ordenado que ni el SAT… pero nadie ha confirmado si las sanciones contra los que circulen sin holograma 2025 ya están siendo aplicadas desde ayer o cuándo.

La autoridad habla de conciencia ecológica y de bases sólidas, pero faltan también los lineamientos o el programa de subsidios para los dueños de vehículos que reprobaron por segunda ocasión la prueba, por eso hay otra pregunta: ¿Para éstos habrá multa, corralón o solo una miradita fea?

Los automovilistas incumplidos juegan a la ruleta: unos corren a verificar y otros apuestan a que “luego avisan”.

Por ahora, el mensaje es claro: verifica… o espera instrucciones.

El smog, eso sí, no perdona.

***

El Instituto de Pensiones cerró con broche de oro: dos ex empleados descubrieron que el negocio inmobiliario también cabía en la nómina pública.

Moisés “N” y Alba “N” no sólo administraban salones del Ipejal, también los soñaron propios, con empresa incluida y doble contrato para despistar clientes y conciencias. Pero la justicia, poco dada a los eventos, sí llegó puntual: dos años de prisión, 24 meses largos de inhabilitación y casi un millón de pesos para regresar lo rentado.

Hubo donativo solidario, multa simbólica y una lección navideña: en Jalisco, los salones no son propios aunque se reserven con anticipo. Y para quienes preguntaban si habría posada de fin de año, la hubo: en Puente Grande, sin brindis y con sentencia incluida.

Moraleja: mejor rentar con factura oficial que fiesta privada ajena.

***

En México, donde nada urge hasta que explota, el hackeo masivo que dejó desnudos al SAT, IMSS Bienestar y otras dependencias públicas fue “un incidente”, luego “una revisión” y después “hay que avisarle a la FGR”.

Para el Gobierno, exponer millones de datos fiscales, médicos y domicilios exactos no amerita prisa. El grupo llamado Chronus avisó, cumplió y publicó, mientras las autoridades parecían esperar a que el archivo se imprimiera solo.

Ahora sí, con la información circulando como volante en crucero, se solicita investigar si hay funcionarios federales relacionados. Apenas. No antes, ni durante, sino cuando el daño ya se descargó completo.

Mientras tanto, el ciudadano aprende la lección digital: su RFC, su celular y su casa viajan juntos, pero la responsabilidad institucional siempre llega tarde. Y nadie parece tener prisa por asumir culpas oficiales. ¿Qué tal?