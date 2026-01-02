Economía en 2025: Viaje al centro de un mediocre 0.5% del PIB

La economía mexicana creció alrededor de 0.5% en 2025. El dato es brutal porque implica un crecimiento mediocre, inferior al de la población y al del promedio de América Latina, que es la región que menos crece en el mundo.

El dato mata el relato, dicen algunos. No estoy de acuerdo. Mucho menos en un año tan interesante como el 2025. Todavía no acabamos de hacer las cuentas ni de contar los cuentos de todo lo que significan el reacomodo al tablero mundial que impone Trump y los cambios a las reglas del juego que impone la 4T en México.

PIB: 0.5%. La economía mexicana es supercompleja y no cabe en un solo dato, aunque se trate del PIB, el rey de los indicadores económicos. Cuando digo supercompleja no estoy exagerando: el índice de complejidad económica, que desarrollaron César Hidalgo, del MIT, y Ricardo Hausmann, de Harvard, coloca a México en el número 17 del mundo, por encima de Italia o España.

La complejidad está relacionada con las actividades que se desarrollan en un territorio. México está en el Top 15 mundial en turismo, industria, minería, comercio electrónico, producción de alimentos y bebidas, espectáculos, telecomunicaciones… economía criminal.

Si ponemos el 0.5% de crecimiento en el microscopio, nos encontramos con muchas historias que dan cuenta de esa complejidad. Tenemos caídas en la actividad industrial, en minería y en construcción, pero cada caída tiene una cara diferente. Las de manufactura tienen mucho que ver con el endurecimiento de la política comercial de la administración Trump.

En minería, podemos apuntar a la incomprensión u hostilidad de la 4T a esta actividad. Es notable que, en un año de precios máximos de los metales en el mundo, predomine la cautela en el sector minero mexicano. La construcción refleja el desplome de la inversión pública, que al tercer trimestre traía una caída de 22% respecto al mismo periodo del 2024. Para encontrar un descenso en la inversión pública de este tamaño, hay que viajar en el tiempo y situarnos al principio de la administración de Ernesto Zedillo.

Las caídas en industria tienen su contraparte en las alzas en las ventas de los comercios. Entre enero y octubre hay un crecimiento de 3.2% en las ventas mismas tiendas y 5.7% en tiendas totales. Este incremento implica una desaceleración respecto a 2024 y, de alguna manera, contradice el pesimismo que se desprende del índice de confianza de los consumidores. Estos siguen gastando, a pesar de las dificultades económicas que ellos perciben en sus hogares y en el país.

Un año sin crecimiento, con incertidumbre máxima, no implica la ausencia de “prados verdes”. Estos 12 meses fueron extraordinariamente buenos para quienes invirtieron en la Bolsa Mexicana de Valores. El Índice de Precios y Cotizaciones creció más de 30% y 2025 será su mejor año desde 2009. El valor de capitalización de las empresas que cotizan en la BMV se incrementó 43% en dólares: pasó de 417 mil millones a 600 mil millones de dólares.

¿Cómo explicar el buen año de la Bolsa? Los inversionistas detectaron oportunidades en un mercado que estaba muy “barato”, después de una caída de 13.7% en 2024. El bajo precio explica el rebote de acciones de Cemex, por ejemplo. Las mineras como Peñoles y Grupo México se apreciaron de la mano de los precios internacionales de los metales. Los inversionistas encontraron en México un lugar interesante para diversificar sus capitales, en un contexto en el que creció la percepción de que el mercado estadounidense estaba muy caro o incluso en una burbuja.

Las exportaciones nos ofrecen un paisaje mucho más que interesante. Las ventas a Estados Unidos crecen 7% a pesar de Trump, pero el crecimiento no viene de los sectores que habían sido los motores: cayeron las exportaciones de automotriz (14%) y agroalimentario (19%). En el periodo enero-octubre, el crecimiento de las ventas al exterior se explica por equipos eléctricos y electrónicos; maquinaria y equipo profesional y científico.

¿Es el mercado laboral un prado verde en 2025? Difícil calificarlo así. Más bien, reflejo de la complejidad de la economía mexicana. Las cifras del IMSS nos entregan un récord en el número de puestos de trabajo afiliados: 22 millones 837 mil al 30 de noviembre. Los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo nos remiten a otro récord: tenemos 32.8 millones de trabajadores en la informalidad. El salario promedio registrado ante el IMSS es 624.90 pesos diarios, un crecimiento anual de 7%. La ENOE registra 22 millones de personas en condiciones críticas de ocupación.

¿Cómo será el 2026? Les confieso que la bola de cristal está rayada. Háganle un espacio al caos. Habrá mucho.