Lo que Flor le pide al SIAPA

Tras el anuncio de Alberto Esquer, jefe de gabinete, e Ismael Jáuregui, titular del SIAPA, sobre las medidas para enfrentar la mala calidad del agua en la metrópoli, busqué la opinión de Flor de la Cruz, una vecina de la Colonia Alcalde Barranquitas en Guadalajara.

Flor es una de las administradoras de un chat de WhatsApp con más de mil integrantes de toda la metrópoli que tienen problemas de agua turbia. El grupo creció de forma orgánica después de una protesta de Colonos de la zona de La Normal.

“No vamos a dejar de presionar porque no dan fechas, siguen sin dar una explicación, sin decirnos qué tiene el agua o por qué llega así, nada más siguen diciendo que es viejo”, reprochó Flor.

Flor tiene razón. Esquer estimó que en “menos de un año” mejorará la calidad del agua, pero el resto de su anuncio fue poco digerible para un afectado promedio.

El contenido del mensaje estuvo envuelto en ese lenguaje técnico-burocrático con expresiones como “golpe de timón”, “mesa ejecutiva”, “atención integral e interdisciplinaria”, que suenan huecas para quien desea con apremio una explicación y atención a un problema recurrente.

Otra parte confusa del anuncio es la formación de una “mesa ejecutiva” para crear un plan que, según el jefe de gabinete, ya está en marcha: consiste en más de 30 acciones -sin especificar cuáles- y se encuentra en una “primera fase” cuyo alcance no queda del todo claro.

Por otra parte, pocos ciudadanos entienden el impacto de las mega obras anunciadas. Cinco mil o 20 mil millones de pesos para rescatar y mejorar la infraestructura del SIAPA le dicen poco al que abre el grifo cada mañana y recibe agua pútrida.

El malestar ciudadano queda patente en cinco protestas convocadas contra el agua turbia del SIAPA programadas para el 2, 4, 8, 10 y 15 de julio en las oficinas de Coprisjal, Casa Jalisco, CEDHJ, oficinas del SIAPA y Fiscalía Anticorrupción.

Mientras se habla de mesas, planes y miles de millones, Flor y el resto de vecinos siguen esperando algo más simple: una fecha y una explicación.