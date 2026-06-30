La mala gestión del agua

En medio de una nueva oleada de quejas de vecinos de varias colonias que siguen recibiendo agua pestilente y turbia del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), y que ni siquiera registra el equipo del director Ismael Jáuregui, el Gobierno de Jalisco presentó ayer lo que llamó el “plan integral para mejorar la calidad y abastecimiento del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara”.

Aseguraron que asignaron un fondo de más de 5 mil millones de pesos y que solicitarán al Congreso del Estado aprobar una inversión de 20 mil millones de pesos, con el apoyo del Gobierno federal para obras de “largo alcance” que generen una solución de fondo a la “problemática histórica que se ha agravado en las últimas décadas por la falta de inversiones en infraestructura hídrica”, se lee en el comunicado oficial.

Con esos 5 mil millones de pesos, señalan, echaron a andar un plan estratégico de 30 acciones a corto, mediano y largo plazo, como la ampliación de la Planta Potabilizadora 1, que a sus 70 años procesa la mitad del agua que se consume en la Metrópoli; la construcción de la segunda etapa del acueducto y bombeo del sistema de La Calera para transferir el agua del viejo al nuevo acueducto Chapala-Guadalajara; el colector de Villa Fontana en los límites de Tlaquepaque y Tlajomulco; y obras de saneamiento de la muy contaminada cuenca del Ahogado.

Lo cierto es que estas obras, y así lo reconocen en el comunicado, permitirán mejoras en la calidad del agua “en menos de un año”, cuando la irritación social es creciente por el agua chocolatosa y apestosa que empezó a llegar a las casas en el sexenio pasado que encabezó Enrique Alfaro, por la mala gestión de los funcionarios sin experiencia que asumieron el control del SIAPA.

Como lo he comentado aquí, de nada sirvió que en la pasada administración se creara más alta burocracia para el manejo de los temas del agua. Está ahí la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio, que supervisa, entre otras secretarías, la de la Gestión Integral del Agua, que tampoco ayudó a evitar el colapso del SIAPA.

El desastre en el manejo de esta dependencia, de la Secretaría de nueva creación y de la Coordinación a la que estaba adscrita se convirtió en toda una bomba de tiempo que le estalló al Gobierno de Pablo Lemus.

Ha sido tan decorativa e inútil esa nueva Secretaría, que ya en el Congreso del Estado se busca desde la oposición hacer las reformas necesarias para que queden claras las funciones y responsabilidades de esta dependencia que nació y en nada contribuyó para no estar en la peor crisis de la gestión del agua en la ciudad.