Sigue la fiesta

Si alguien pensó que, tras los cuatro partidos disputados en el Estadio de las Chivas, las autoridades por fin guardarían los conos, las vallas y los chalecos fosforescentes, más vale que se siente. Todavía queda Mundial para rato y el operativo sigue.

El Gobierno estatal y los Ayuntamientos avisaron que reforzarán la seguridad, la movilidad y la protección civil para los próximos encuentros y, sobre todo, para las celebraciones en La Minerva, donde la euforia suele correr más rápido que el tránsito.

Para este martes, la recomendación es la de siempre: nada de botellas, objetos peligrosos ni ocurrencias que terminen en video viral. Después del saldo blanco en las primeras semanas, nadie quiere ser el funcionario que tenga que explicar por qué un festejo mundialista acabó jugando en contra.

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Por cierto, en Guadalajara presumen otro récord mundialista, además de los goles y los conciertos. Según el Ayuntamiento, más de un millón de personas han pasado por el Centro Histórico, el Fan Festival y La Minerva, convirtiendo a la ciudad en la reina de las redes sociales.

Al final, el Mundial deja una derrama económica, pero ojo con la basura que siguen dejando en las sedes. ¡Más limpieza, pues!

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Mientras el Gobierno del Estado anunció ayer su plan estratégico para limpiar el agua y que llegue a más hogares, nos dicen que el Lago de Chapala arrancó el temporal con casi 66% de su capacidad y las autoridades respiran más tranquilas, aunque sin soltar el discurso del consumo responsable.

Dicen que la recuperación del año pasado y la ayuda de “La Niña” hicieron el milagro, así que, esta vez, la naturaleza hizo más por el abasto que muchos planes oficiales.

Pero tampoco es motivo para abrir la llave como si fuera fuente de plaza pública. El optimismo dura mientras llueva y la Cuenca Lerma cumpla su parte.

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En Morena aplicaron la vieja máxima de “aquí nadie vio nada”. Luego de que un diario estadounidense sugiriera que hay morenistas compartiendo información sobre presuntos narcopolíticos con autoridades de Estados Unidos, la Presidenta Claudia Sheinbaum respondió que en su Gobierno no tienen dato alguno que confirme semejante cosa. ¡Faltaba más! Sería extraño que alguien levantara la mano para decir: “Sí, yo soy el informante”.

Mientras tanto, en Palacio Nacional reina la calma y la confianza en que todo es un malentendido periodístico. Porque, al parecer, las filtraciones sólo existen cuando salen de la oposición. Y si apuntan hacia Morena, entonces son simples rumores. ¿Qué tal?