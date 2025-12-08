La semana de Sheinbaum

Luego de la irrupción de su mentor político Andrés Manuel López Obrador el domingo 30 de noviembre con el pretexto de su libro “Grandeza” y sus advertencias de volver a la calle, la primera semana de diciembre parecía de crisis política para la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Como si surgiera un nuevo frente de conflicto que se sumaba a las semanas de malos manejos a las protestas del movimiento de “El Sombrero” por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y de las protestas de la Generación Z, de los transportistas y productores de maíz.

También por los ecos de la salida forzosa del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, y el desaseo legislativo para imponer a Ernestina Godoy como su sucesora.

En medio de todo el contexto de críticas de la presunta debilidad del Gobierno del Sheinbaum pese a sus altos niveles de popularidad superiores al 70%, la Presidenta salió el lunes pasado a darle un capotazo a su antecesor al afirmar contundente que ninguna de las tres condiciones estaban dadas en México para que López Obrador saliera de su retiro político.

Luego vino su aparición triunfal en el Kennedy Center en Washington durante el sorteo del Mundial 2026 donde saludo por primera vez al presidente Donald Trump, en compañía de su homólogo de Canadá, Mark Carney.

Su referencia a la tradición prehispánica del juego de la pelota en la historia de México y el encuentro sin sobresaltos con el impredecible Trump le significó otro acierto político.

Su regreso de ese compromiso mundialista para el festejo de los siete años del arribo al poder del movimiento de la autollamada cuarta transformación fue el cierre de una semana que le permitió sacudirse un mes de alta tensión.

Ahí aprovechó para contrarrestar los efectos de la marcha de la Generación Z al afirmar que los jóvenes están con la 4T: “Que nadie se equivoque, los jóvenes en su mayoría están con la transformación de la vida pública de México”, dijo.

Hubo desde luego señales políticas que hablan de los reacomodos al interior del oficialismo. Llamó la atención por ejemplo la ausencia de los contingentes de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), central obrera creada en el obradorismo y que encabeza el controvertido diputado federal, Pedro Haces, aliado político del líder de las y los diputados morenistas, Ricardo Monreal.

Habrá que ver si el apoyo expresado por la multitud que abarrotó el Zócalo de “no estás sola” se refleja en los días que vienen con las inminentes protestas por la aprobación en fast track de la polémica Ley de Aguas, luego de que definió la concentración del sábado como un “acto de defensa de la transformación” ante las campañas de ataques, que dijo, “no vencerán al pueblo de México ni a su Presidenta”.