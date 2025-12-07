Norris se corona sin dominar la F1

La temporada del 2025 culminó con un interés que no experimentábamos desde la coronación de Nico Rosberg en el 2016 a partir del receso de verano, en el que Red Bull convirtió al RB21 en una sorpresiva herramienta competitiva con la que Verstappen defendió gallardamente el título, reduciendo la desventaja de 97 puntos que tenía con respecto a Piastri en el Gran Premio de Holanda, a tan solo 12 unidades con respecto a Norris, a una fecha de culminar el campeonato.

Lando Norris cruzó la meta en la tercera posición del Gran Premio de Abu Dabi sumando 10 puntos a los 408 que tenía hasta Qatar, superando a Verstappen por tan solo 2 unidades para convertirse en el campeón número 35 de la historia y onceavo de procedencia británica.

Dando continuidad al impresionante cierre de la temporada 2024, las primeras 14 carreras de este año fueron dominadas por McLaren gracias a los 6 triunfos obtenidos por Piastri en China, Bahréin, Arabia Saudí, Miami, España y Bélgica, aunados a las cinco victorias obtenidas por Norris en Australia, Mónaco, Austria, Gran Bretaña y Hungría, alcanzando un total de 11 lauros por tan sólo dos de Red Bull obtenidos por Verstappen en Japón y Emilia Romagna, y uno de Mercedes cosechado en Canadá por Russell.

El piloto dominante hasta Holanda fue Piastri, que en apenas su tercera temporada con McLaren manejó con sobriedad y determinación, entendiendo los alcances del MCL39, mientras que Norris cometió varios errores que le impidieron hacer valer su experiencia de siete años con el equipo británico.

Las condiciones dieron un vuelco inesperado a partir del Gran Premio de Italia, en el que Verstappen dominó a los McLaren para sumar una tercera victoria seguida de las obtenidas en Bakú, Austria, Las Vegas, Qatar y Abu Dabi, alcanzando 8 en la temporada, una más que Norris y Piastri que sumaron 7 cada uno, y 70 en su haber, afianzándose como el tercer máximo ganador en la historia.

Ante la amenaza, McLaren decidió centrar sus esfuerzos en Lando, dando fin a la igualdad que los había caracterizado como equipo y tomando una serie de decisiones controversiales que impidieron que Piastri volviera a ganar en 2025 y favoreciendo a Norris, que solo logró sumar dos victorias más en México y Brasil.

La apuesta estuvo cerca de perderse después de la descalificación de Norris y Piastri en Las Vegas, logrando retomar el nivel que, si no fue igual al de Red Bull, si fue suficiente para hacer sombra al dominio de Verstappen en las últimas tres fechas del año, impidiendo que el neerlandés sumara un quinto título consecutivo.

Lando Norris logró el tan anhelado título que se planteó desde su llegada a la F1 con el equipo McLaren en 2019, convirtiéndose en el octavo campeón de la escudería basada en Woking y sumando su nombre al de grandes leyendas como Fittipaldi, Hunt, Lauda, Prost, Senna, Häkkinen y Hamilton, que en conjunto suman 13 títulos de pilotos y 10 de constructores para el equipo británico fundado por el neozelandés Bruce McLaren en 1963.

La historia nos demuestra que el campeonato no siempre ha sido ganado por el piloto que obtiene más victorias en la campaña, bastan como ejemplos el título obtenido por Keke Rosberg en el fatídico 1982 en el que solo consiguió una victoria a comparación de las dos obtenidas por Prost, Lauda, Watson y el desaparecido Pironi, o el obtenido por Mike Hawthorn en 1958, en el que tan solo logró una victoria a comparación de las cuatro obtenidas por Stirling Moss.

La consistencia es determinante en la obtención de la corona en un campeonato tan largo conformado por 24 Grandes Premios. En este año Norris no fue ni el más constante, ni el que obtuvo más victorias, pero si fue el elegido por su equipo para obtener un título que estuvo al alcance de su compañero durante la primera mitad de la temporada y de Verstappen, al cierre de esta.

Verstappen logró igualar a Vettel al ganar cuatro campeonatos consecutivos para Red Bull, quedándose a tan solo dos puntos de superarlo. A pesar de haber cedido la corona, sigue siendo por mucho, el mejor de los pilotos activos, reinventándose carrera tras carrera y con un porvenir que lo puede encumbrar como el máximo ganador de todos los tiempos.

Piastri culminó en la tercera posición, a 13 puntos del título, habiendo mostrado los méritos para ser campeón. Su capacidad de adaptación lo debe premiar ante el nuevo reglamento que entrará en vigor el próximo año. Australia ha sido cuna de dos grandes campeones, Jack Brabham en tres ocasiones y Alan Jones en una. Piastri a sus 24 años, tiene todo para convertirse en el tercero.

Llegamos al final de una larga temporada que inició sosa y terminó siendo sumamente emocionante, ¿qué nos depara el 2026? ¡Muchas alegrías!

Checo regresa a la máxima categoría después de un año sabático tripulando para Cadillac y teniendo como compañero a Valtteri Bottas. El flamante equipo norte americano se ha preparado concienzudamente para ser protagonista. Contará con dos subcampeones mundiales para demostrarlo.

Tendremos un ayuno de 50 días hasta el inicio de la primera sesión de pruebas previas al arranque de la temporada por realizarse en el Circuito de Cataluña del 26 al 30 de enero de 2026. ¡Hasta la próxima bandera verde!