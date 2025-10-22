La paz “se le cae a pedazos”

Quien se dice que ha terminado con ocho guerras, que logró un cese al fuego en Medio Oriente, que va a acabar con la tiranía en Venezuela, quien dijo desde su campaña presidencial ofreció que “... lo tendré hecho en 24 horas” -terminar- el conflicto entre Rusia y Ucrania, y que está indignado porque no le dieron el Premio Nobel de la Paz, está que “no lo calienta el sol”. Y es que al “monarca” del “palacio” de la Casa Blanca le está saliendo todo al revés.

Ayer, de acuerdo con una declaración de un funcionario de la casa presidencial, la reunión que “orgullosamente” Donald Trump anunció la semana pasada y que estaba prevista para llevarse a cabo en Budapest, Hungría, para verse con el presidente Vladimir Putin y llegar a un acuerdo más concreto para terminar con el conflicto en Ucrania, ha sido cancelada. Todo esto ha sucedido después de la llamada que el secretario de Estado Marco Rubio sostuvo por la mañana con su homólogo ruso Sergei Lavrov, que fue calificada por la Casa Blanca como “productiva conversación”.

El mismo Trump es el que ha creado “castillos en el aire” con el tema de la paz en el conflicto. Por una parte, apoya a Ucrania con equipo militar y recibe muy frecuentemente a Volodymyr Zelensky en el 1600 de la avenida Pennsylvania en Washington, pero a la vez, “conversa” mucho con Putin y hasta le da “palmaditas” -como sucedió en su reunión en Alaska- y se muestra escéptico de que el problema tenga una solución favorable para los ucranianos. El lunes Trump -cuando cacareaba la futura reunión- había declarado que veía casi imposible que Ucrania pudiera ganar esa guerra, “No creo que lo hagan… ”, aunque dejaba en el aire una ligera esperanza al señalar, “Ya sabes que la guerra es algo muy extraño”.

El otro problema, es que el mismo Trump viene promoviendo ante Zelensky que los ucranianos -para obtener un acuerdo de paz con Rusia- deben de ceder el territorio que ya está ocupado por el ejército de Putin, posición que el gobierno de Kiev rechaza totalmente. Además, los líderes europeos de los gobiernos pertenecientes a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que apoyan a Zelensky, ya han advertido que el “dilatar” los acuerdos por parte de Putin, es solo para ganar tiempo con la diplomacia mientras ganan más territorio en el campo de batalla.

Para Trump, quien está muy ocupado “haciéndola de emoción” si entra a Venezuela a derrocar al régimen de Maduro y coordinando la obra civil en la Casa Blanca, donde ya empezó a demoler parte del ala este de la residencia para construir su caprichoso y millonario salón multiusos, sus “esfuerzos” de paz en Ucrania “se le cae a pedazos”.

Usted, ¿qué opina?