La patria como contraseña

Donald Trump no celebró los 250 años de la independencia de Estados Unidos. Intentó ponerle dueño.

Ese fue el verdadero mensaje detrás del discurso: no la memoria, sino la apropiación de la memoria. No el pasado como historia compartida, sino el pasado como instrumento para decidir quién pertenece y quién sobra.

La escena era perfecta para eso. Mount Rushmore no es un lugar cualquiera. Es piedra, canon, eternidad. Es la versión monumental de la presidencia estadounidense. Frente a esos rostros tallados, Trump no habló sólo como jefe de Estado; habló como alguien que busca inscribirse en una genealogía. Washington fundó, Lincoln preservó, Roosevelt expandió. Trump quiere restaurar.

Ahí está la clave.

Su discurso no fue conservador en el sentido clásico. No defendió únicamente instituciones, Constitución o tradición republicana. Fue más allá: planteó que la libertad americana sólo puede existir si sobrevive una determinada cultura americana. Y cuando la libertad depende de una cultura definida desde el poder, la democracia cambia de terreno.

Ya no se discute solamente qué derechos tiene una persona. Se discute si esa persona pertenece.

Ese es el giro más delicado del trumpismo: convertir la ciudadanía en sospecha. El adversario deja de ser un competidor político y se vuelve una amenaza al origen. Por eso aparecen los enemigos de siempre: comunistas, radicales, migrantes, élites que “odian” la historia, fuerzas internas que quieren borrar la identidad nacional.

No importa tanto si esos enemigos existen como él los describe. Importa que funcionen como explicación.

La fórmula es conocida, pero eficaz: primero se invoca una grandeza perdida; después se señala a quienes la habrían traicionado; finalmente se ofrece un líder capaz de devolverla. Nostalgia, agravio y redención. Tres palabras para ordenar el miedo.

Por eso el discurso no debe leerse como una pieza patriótica, sino como una operación de poder. Trump no estaba recordando 1776; estaba reescribiendo su uso político. La independencia dejó de ser una promesa abierta y se convirtió en una frontera. De un lado, los verdaderos herederos. Del otro, los sospechosos.

Para México, la lectura es obligada.

Cuando Trump construye la política desde esa matriz, la migración, el comercio, el fentanilo, la frontera o el T-MEC dejan de ser asuntos técnicos. Entran en una narrativa mayor: la defensa de una civilización que se siente sitiada.

Y cuando una negociación se vuelve civilizatoria, los datos no desaparecen, pero pesan menos. México podrá explicar cadenas productivas, empleos compartidos, integración regional y beneficios mutuos. Pero si el relato dominante es que Estados Unidos debe purificarse y recuperar control, la interdependencia puede presentarse como amenaza.

A 250 años de su independencia, Estados Unidos pudo haber celebrado una historia común. Trump prefirió convertirla en contraseña.

La pregunta ya no es qué significa ser estadounidense. La pregunta que Trump quiere imponer es quién tiene permiso de decirlo.

paola.nadine@gmail.com