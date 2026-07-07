¿Qué pasó en el Periférico inundado?

Por fortuna, la severa inundación que se registró el jueves pasado en un tramo de más de un kilómetro en Periférico Sur, entre Toluquilla y 8 de Julio, en el municipio de Tlaquepaque, no ocurrió en las dos semanas que hubo los cuatro partidos mundialistas el mes pasado en la ciudad, y que pudieron haber afectado a visitantes que vinieran del aeropuerto.

De acuerdo con las autoridades municipales de Tlaquepaque en ese punto nunca antes había ocurrido una inundación de esa magnitud a causa de la lluvia por más intensa que se hubiera registrado, por lo que les llamó la atención que más de 100 vehículos, incluidos del transporte público, del Peribús y la Línea 4 del Tren Ligero, hubieran quedado varados, e incluso flotando en algunos puntos que el nivel del agua alcanzó hasta un metro de altura.

Aunque afortunadamente no hubo tragedias personales que lamentar, vecinos y automovilistas se mostraron molestos por el riesgo en el que estuvieron, y los contratiempos y las afectaciones a su patrimonio, ya que las fuertes corrientes de agua se dieron de forma repentina y a una elevada velocidad de flujo que incluso arrastró a varios vehículos, incluyendo unidades de carga pesada.

Inicialmente se pensó que el anegamiento de los carriles centrales y laterales de este tramo del Periférico entre la Avenida 8 de Julio y Toluquilla, pudo haberse provocado por escurrimientos del Cerro del 4, sin embargo, académicos de la Universidad de Guadalajara aseguran que las corrientes de agua de la falda norte de ese cerro no corren hacia el sur donde se encuentra el Periférico.

Es por eso que en el Ayuntamiento de Tlaquepaque se dieron a la tarea desde la semana pasada de revisar lo ocurrido para saber el motivo de la inundación en ese punto donde no se había dado un anegamiento de esas características.

Entre otras cosas, la Unidad Municipal de Protección Civil de Tlaquepaque inició la elaboración de dictámenes sobre lo que encontraron luego que el agua bajó.

Durante estos trabajos, elementos de esta dependencia se encontraron en este mismo tramo del Periférico, a personal de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), que también hacía distintas revisiones. Sería pertinente que los resultados de esa supervisión se hicieran públicos y que, desde esta dependencia del Gobierno estatal, también dieran su versión de las causas de esta fuerte inundación que tantas afectaciones provocó.

Por lo pronto, en Tlaquepaque atribuyen como una de las causas de este incidente la poca capacidad de las bocas de tormenta que se construyeron recientemente en la zona, por lo que elaboran ya los reportes respectivos para enviarlos a la SIOP.

Trabajan también en la elaboración de actas para tener un expediente ante posibles demandas de los particulares afectados. Habrá pues que estar atentos a las consecuencias de esta inundación que a todos sorprendió y que podría ser un ejemplo más de obras públicas malhechas.