La “marea negra” no fue, ¿qué raro?

Y ayer, por “arte de magia”, el Zócalo de la Ciudad de México quedó abarrotado, lo mismo que las calles aledañas al Palacio Nacional. El corazón de la República lucía esplendoroso, lleno de vida y euforia. Aquello era una fiesta popular.

No hablemos de los logros de los siete años de la transformación -de los que quedamos mareados con el extenso “informe de Gobierno” o resumen de las conferencias mañaneras del último año que dio la Presidenta Claudia Sheinbaum-, mejor hagamos un breve recuento de lo que sucedió alrededor del “espontáneo” y multitudinario evento.

Muchos de los asistentes -casualmente- estaban uniformados con playeras alusivas a la “transformación de México” y otros con logotipos de centrales de trabajadores; “aparecieron” -como “milagro” de la Virgen de Guadalupe, a la que estamos a punto de festejar- banderas, banderolas y pancartas -producidas en serie y agrupadas en algunos sectores de la explanada-; había decenas -según se apreció en algunas imágenes de canales de televisión- de autobuses en donde la gente llegó “espontáneamente” al Centro Histórico de la capital; sorprendió no ver en el Zócalo los muros de acero de seguridad que se colocan alrededor de Palacio Nacional y edificios aledaños cuando se esperan concentraciones masivas de ciudadanos; no se vieron los grupos de policías con atuendo de antimotines; los bloques de concreto que, a manera de “serpentina”, se colocan para acceder a la plancha de concreto, no estaban; no se veían los cordones de escudos policiales, que en otras ocasiones son parte de la “decoración”; tampoco se observaban extintores en las manos de los policías que vigilan el orden, y un detalle muy interesante: sí ondeaba la gigantesca bandera nacional en el mástil principal del Zócalo, que en otras concentraciones “desaparece”.

La Presidenta Sheinbaum, al inicio de su intervención, dijo: “Me informan que más de 600 mil personas nos hemos congregado el día de hoy” -como queriendo minimizar la marcha de la Generación X, que “oficialmente” se informó que solo fueron 17 mil los participantes-, comentario que provocó la algarabía de la multitud, con una ronda de aplausos y el grito unánime de “Presidenta, presidenta, presidenta…”.

Ah, y qué casualidad, que los agresivos y destructores integrantes de la “marea negra”, aquellos que en todas las manifestaciones, concentraciones y protestas aparecen como por “arte de magia”, no se acercaron y no aparecieron en ningún rincón de la muchedumbre. ¿Será que no los invitaron, no les avisaron o los guardaron “para mejor ocasión”? ¿Qué raro?

Usted, ¿qué opina?

