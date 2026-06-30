La lucha política para arreglar al SIAPA

Al concluir los compromisos más demandantes de la organización del Mundial de Futbol en Jalisco, las autoridades municipales y el Gobierno del Estado se vieron obligados a enfrentar una crisis que se está haciendo añeja y que puede alcanzar proporciones inmanejables: el abasto y la calidad del agua potable para el Área Conurbada de Guadalajara, que debe ser suministrada por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), un organismo que está casi en la ruina.

Ayer lunes, el jefe del gabinete estatal, Alberto Esquer Gutiérrez, anunció una serie de inversiones y proyectos que debe iniciar con urgencia para iniciar un plan de rescate integral. Lo acompañaron, entre otros, el director del SIAPA, Ismael Jáuregui; el secretario de Gestión Integral del Agua, Ernesto Marroquín, y el secretario de Infraestructura y Obra Pública, David Zamora.

Esquer Gutiérrez confirmó la disponibilidad de cinco mil millones de pesos para iniciar la obra de ampliación de la Planta Potabilizadora No. 1 que se ubica en Miravalle, la más grande de la ciudad y que con 70 años de operación, está superada en capacidad y eficiencia.

También debe iniciarse lo más pronto posible la construcción de un segundo ducto que traerá a la ciudad agua del Lago de Chapala. El acueducto actual tiene cuatro décadas en funcionamiento y sus daños estructurales hacen más costoso el bombeo de líquido que además, se desperdicia en el trayecto y es robado, literalmente, para uso de riego. El nuevo ducto permitirá ahorros y nivelará la extracción de agua del lago.

Adicionalmente, ante las quejas que se han generalizado en al menos 200 colonias de la ciudad por la salida de agua maloliente de las tuberías, sin olvidar el problema del agua turbia, se construirá el acueducto La Calera, por donde transitará el agua y se evitará que pase por el canal de Las Pintas, donde se está contaminando y está probado, se mezcla con aguas negras.

Además de lo anterior, se anunció un paquete de 30 proyectos que requerirán en los próximos años, 20 mil millones de pesos. Esto es, 25 mil millones en total para resolver de fondo la crisis del SIAPA y el abasto de agua. La ruta para garantizar el tratamiento de obras residuales es diferente.

Como no hay un imaginario cajón lleno de dinero para que Jalisco y la ciudad dispongan de recursos, se anunció que solicitarán el apoyo del gobierno federal y ahí está el primer obstáculo. Además, tratándose del manejo de agua, también hay competencia federal y eso exigirá largas y detalladas negociaciones. En esta ecuación, por cierto, en ningún momento se ha mencionado a la Presa El Zapotillo que, hace unos pocos años, era presentada como la fuente alternativa de agua para la metrópoli tapatía.

Adicionalmente, y aquí se multiplican las luchas políticas, el Congreso del Estado recibirá el paquete de proyectos para que lo estudien y aprueben.

Los diputados de oposición, que esperaban desde ayer lunes la presencia del director del SIAPA invitado a la Comisión legislativa de Hacienda, ya tienen una batería de cuestionamientos y motivos para modificar el proyecto.

Una dura batalla política se avecina, en el afán –supuestamente común– para resolver la enorme crisis del SIAPA.

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@JonasJAL

