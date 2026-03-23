En Jalisco ya entendieron que contra el Mundial no hay decreto que valga. El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, confirmó lo evidente: habrá de cuatro a cinco días sin clases porque, aceptémoslo, nadie va a ir. Ni alumnos… ni maestros.

Dicen que la decisión, ya “planchada” con el gobernador Pablo Lemus, se anunciará pronto, aunque en realidad medio Estado ya la da por oficial. Total: ¿Para qué fingir normalidad cuando juega la Selección? Y más si la base son los jugadores de las Chivas. ¿O qué?

Frangie lo dijo sin rodeos: el Mundial es una experiencia de vida. Y sí, también será experiencia para los padres improvisando guarderías mundialistas.

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Otra vez, el marcador político se inclina a favor del gobernador Pablo Lemus. Y no, no fue en tribuna ni en las redes sociales, sino en la cancha más incómoda: la del Tribunal Electoral del Estado, quien decidió que no hubo violencia política de género contra la diputada Tonantzin Cárdenas.

La legisladora acusó al mandatario de señalamientos incómodos tras las protestas por el alza al transporte. Pero el Tribunal, en modo árbitro sobrio, pitó que no hubo falta. Nada de tarjetas.

Así que, entre resoluciones y susceptibilidades, Lemus suma otra victoria sin despeinarse. Y en política, ya se sabe: a veces no gana quien convence… sino quien sobrevive al VAR institucional.

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En Jalisco descubrieron el secreto de la paciencia fiscal: si no alcanzas, siempre habrá prórroga…

Recuerden que la Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco decidió estirar el plazo para el cambio gratuito de placas. Porque el contribuyente rezagado también merece su final feliz… con cita previa.

Eso sí, el reloj corre: el 31 de marzo es la última llamada para despedirse de las nostálgicas placas con “Maguey”, “La Minerva” y “Gota”. Después, el cariño institucional se traduce en dos mil 500 pesos.

Entre requisitos, portales y verificaciones, el trámite parece más maratón que ventanilla.