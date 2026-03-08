La guerra hoy está en la mente

Hubo un tiempo en que la guerra se reconocía por su estruendo: humo sobre el horizonte, soldados en marcha, ciudades heridas, cadáveres como saldo visible del delirio humano. Hoy, sin dejar de ser cruel, la guerra ha refinado su apariencia. Se ha vuelto más quirúrgica, más tecnológica, más estratégica, más cuidadosa de sus costos y de sus beneficios. Ya no siempre entra primero por las armas. Entra, muchas veces, más por la percepción.

Ésa es una de las grandes claves del conflicto contemporáneo: la guerra cognitiva.

No basta con debilitar al enemigo; hay que desordenarle la mente, erosionar sus certezas, sembrar incertidumbre, fracturar sus alianzas y moldear la interpretación de los hechos. El campo de batalla ya no se limita a la frontera ni al cielo.

Se extiende a los medios, a las redes, a los mercados, a la diplomacia, a los circuitos tecnológicos y financieros. Cada movimiento militar viene acompañado por una disputa paralela: la de imponer el relato que conviene.

La propaganda, por ello, se ha sofisticado. Ya no es sólo consigna o cartel. Es edición emocional de la realidad. Se eligen imágenes, se silencian matices, se exageran agravios, se administran filtraciones, se diseña el lenguaje. Cada protagonista busca iluminar una parte del escenario y dejar otra en la sombra. No necesariamente inventa el hecho: lo acomoda. Lo narra de tal modo que la opinión pública termine sintiendo, juzgando y reaccionando según los intereses del poder que dirige la puesta en escena.

Desde la psicohistoria, este fenómeno revela una verdad incómoda: la tecnología no ha hecho más noble a la guerra, sólo le ha dado nuevos y más finos instrumentos. Las motivaciones de siempre siguen ahí: ambición, miedo, necesidad de dominio, orgullo herido y deseo de supremacía.

Lo nuevo no es el impulso, sino la elegancia de sus mecanismos. Drones, espionaje preciso, inteligencia de datos, presión comercial, asfixia financiera, ajedrez diplomático y manipulación simbólica componen ahora un nuevo arsenal.

Por eso conviene mirar más allá de las justificaciones solemnes. Detrás de las palabras de libertad, seguridad, justicia o defensa, suelen palpitar intereses de hegemonía, rutas comerciales estratégicas, recursos naturales, prestigio imperialista y despliegue tecnológico. La política, la ideología y el poder se muestran entonces sin máscara: no como servicio puro al bien común, sino como el arte de acomodar la realidad a la conveniencia de quienes se disputan el poder del mundo.

La guerra moderna, en síntesis, no sólo destruye personas: administra percepciones. Y tal vez en esa perspectiva resida su amenaza más profunda. Porque cuando una potencia logra que su versión del conflicto parezca natural, inevitable o moralmente incuestionable, ya ha conquistado una parte decisiva del territorio invisible: la conciencia de nuestra época. Y allí comienza la obediencia y sumisión silenciosa de los espectadores. La conquista de tu mente.

dellamary@gmail.com