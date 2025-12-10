Infonavit: del crédito caro, al regalado

El pasado domingo por la mañana, el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) me escribía para darme una noticia: la tasa de interés que les pagaba en mi crédito hipotecario había bajado del 12 a solo el 3.5 por ciento.

A finales de la pandemia en 2021, decidí hacer uso de mi crédito Infonavit y la principal razón por la que no opté por el crédito de algún banco, es que el Infonavit me permitía hacer uso del dinero que tenía ahorrado en mi subcuenta de vivienda. Así podría usar ese dinero ahorrado y no tener que pedir un crédito tan grande.

El Infonavit siempre ha tenido la fama de ser un crédito caro y en ese momento sabía bien que podría conseguir una mejor tasa de interés con algún banco, pero el atractivo de usar el dinero acumulado en la subcuenta fue lo que me hizo decidirme por el Infonavit.

Hoy en 2025, un crédito hipotecario al 12 por ciento es carísimo. Por lo que lo que ocurrió este domingo realmente me sorprendió.

En ocasiones anteriores, he escrito que una de las áreas en las que el gobierno del presidente López Obrador realmente mejoró lo que había antes, era precisamente el funcionamiento del Instituto y en su política de otorgamiento de créditos.

El esquema de cobrar tasas diferenciadas a los trabajadores, es decir, tasas más bajas para los trabajadores de menores ingresos y tasas más normales o altas para los trabajadores de ingresos más altos, era un esquema que ponía el énfasis en la labor social del Instituto y su compromiso que tiene con los trabajadores del país.

Lo que ocurrió el domingo con mi crédito, la baja en la tasa de interés del 12 al 3.5 por ciento anual, representa que el pago mensual que hago de intereses se reducirá a menos de una tercera parte. No baja el monto de la mensualidad ni el saldo que resta de mi crédito, pero si significa que una parte mucho mayor de mi pago que se registra bimestre a bimestre se irá directo a reducir el saldo de mi deuda. Lo que significará que, con el mismo pago mensual, ahora podré terminar de pagar mi crédito en mucho menos tiempo.

Haciendo cálculos rápidos, esta baja en la tasa de interés significa una reducción en el tiempo del pago del crédito de entre 6 a 8 años. Quiere decir que podré liquidar mi crédito con el Instituto en 7 años antes de lo que lo hubiera hecho de haber seguido con la tasa del 12 por ciento.

Son 84 pagos mensuales de mi crédito que ya no tendré que hacer, porque ya estará completamente liquidado y que me dejará con dinero que ahora podré gástalo en cualquier otra cosa y no en pagar el compromiso con el Infonavit.

En general, este programa es muy positivo para quienes tenemos un crédito y veamos de pronto que las condiciones de pago se mejoran de forma importante. Pasar de una tasa del 12 a una del 3.5 por ciento al año, significa que el Instituto prácticamente ha renunciado a cobrar por el costo del dinero y que lo único que quiere es recuperar el monto prestado más la inflación.

Es decir, el Infonavit es que ya no quiere que le regresemos los intereses del préstamo que nos hizo, sino con que le devolvamos lo prestado más la inflación es más que suficiente. Regresarle lo que nos prestó más el monto que pierde valor el dinero con el tiempo. Y ya.

Entiendo que este programa de baja en la tasa aplica los trabajadores que están al corriente con sus pagos y que no presentan adeudos. Lo que significa que esa baja en la tasa se aplica a los trabajadores menos riesgosos o con menos probabilidades de dejar de pagar su crédito. Como sea, es una gran noticia.

Felicidades a todos los que recibieron este beneficio.

Del Infonavit me preocupa que este gobierno insista en que vuelva a la vieja política de construir casas y termine, igual que antes, dilapidando enormes recursos en proyectos que fracasen. Del Infonavit como constructor tengo muchas dudas, pero del Infonavit como financiero me he convencido de que han hecho un buen trabajo.