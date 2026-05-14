“¡Imagínense…!”, cuando estamos en medio de la polémica de que en Chihuahua intervinieron agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en un operativo en contra del narcotráfico y de que el partido oficialista -Morena- promueve por ese motivo un juicio político en contra de la gobernadora María Eugenia Campos, bajo el argumento de que se violó la soberanía nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “falso” el informe de la cadena de noticias CNN transmitido el martes, en donde se señala que la CIA está incrementando sus operaciones en territorio mexicano, incluyendo su participación en asesinatos selectivos de líderes criminales, poniendo como ejemplo el incidente del pasado 28 de marzo, cerca del aeropuerto AIFA, en donde la explosión de un vehículo provocó la muerte de Francisco Beltrán “El Payín” -y un acompañante-, quien fungía como operador del Cártel de Sinaloa, en donde los agentes estadounidenses supuestamente colaboraron con su ubicación.

La presidenta Sheinbaum calificó al medio de noticias internacional como “realmente sensacionalista, cuyo objetivo ¿cuál es?, imagínense nada más, que hay agentes de la CIA operando en territorio nacional, inclusive para eliminar a una persona. Imagínense el tamaño de la construcción mentirosa de una nota de ese tamaño. Bueno, hasta me sorprendió porque resulta que hasta la vocera de la CIA salió a decir que era falso”. Y así fue. Liz Lyons, vocera de la agencia de inteligencia, en un mensaje en X señala que es falso lo señalado en el reporte y que para lo único que sirve es “... como una campaña de relaciones públicas para los cárteles y pone en riesgo la vida de los estadounidenses”.

Qué inocencia la de Palacio. A poco la presidenta esperaba que la CIA reconociera públicamente que realiza operaciones en nuestro territorio. Es obvio que, siendo vecinos, teniendo 3 mil 152 kilómetros de frontera común, que somos el puente natural de ingreso del narcotráfico a Estados Unidos y que somos el traspatio o balcón desde donde mejor observan los enemigos de Washington a la potencia, la CIA debe tener agentes para contrarrestar el espionaje, además de combatir -con o sin permiso- el tráfico de drogas que tanto daño hace a su sociedad con el problema de adicción que tienen.

Además, ante la muy reciente evidencia de lo ocurrido en Chihuahua, donde la CIA tenía “las manos metidas en la masa”, y otros ejemplos, como la ubicación donde fue realizado el operativo para encontrar a Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” en Tapalpa, Jalisco, que el mismo gobierno mexicano reconoció la ayuda de la inteligencia estadounidense, es una clara muestra de cómo operan los agentes en nuestro territorio. Así que no caben las expresiones de “¡Imagínense…!”.

Usted, ¿qué opina?