El dominio desplegado por Mercedes para llevarse la mayor cantidad de puntos posibles con el 1-2 obtenido en el Gran Premio de Australia, separándose de Ferrari su inmediato perseguidor, por 16 unidades, sugiere que el equipo alemán está en otra dimensión. Lo sucedido en la carrera no fue un fiel reflejo de esto, dando esperanzas a sus contrincantes y a nosotros, los aficionados, de que esta nueva era de la F1 estará llena de gratas emociones.

El sorprendente despliegue de potencia de la planta de poder del Ferrari SF26 que permitió que Leclerc se hiciese de la punta con una facilidad asombrosa desde la cuarta posición de arranque en la primera curva del Albert Park, evidenció una de las múltiples genialidades en la interpretación del nuevo reglamento que se irán revelando conforme avance este 2026.

La batalla por la punta escenificada entre Leclerc y Russell hasta el abrupto abandono del RB22 de Hadjar en la décimo segunda vuelta, brindó un espectáculo que no presenciábamos en años. La diferente interpretación del equipo alemán con respecto al italiano ante la aparición del primer auto de seguridad virtual convirtió la carrera en un duelo de estrategias, despojándonos de las emociones iniciales.

Mercedes optó por una estrategia conservadora mientras que Ferrari lo hizo por una fortuita, ajena al potencial mostrado hasta ese momento. El resultado fue contundente, el auto de seguridad por el que apostaron los de Maranello nunca apareció, otorgando las primeras dos posiciones a las flechas plateadas a partir de la detención de Hamilton en el giro 29, tres giros después de la parada de Leclerc, gracias a las impecables actuaciones de Russell y Antonelli.

Mercedes se vio obligado a rodar con el compuesto duro hasta la caída de la bandera de cuadros en el giro 58, ante la amenaza de una posible recuperación en el ritmo de carrera de los autos escarlatas con neumáticos frescos que nunca sucedió, echando mano en el trayecto del mejor aprovechamiento de la energía mixta mostrada desde la pre-temporada y despejando incógnitas en cada kilómetro recorrido.

A pesar de que Mercedes tuvo que disminuir ligeramente su ritmo para desgastar lo menos posible los neumáticos y asegurarse las primeras dos posiciones, los cronos de sus pilotos fueron muy similares a los de los pilotos de Ferrari. La diferencia es que los alemanes lograron el objetivo administrando, mientras que los italianos no pudieron darles alcance, empujando.

McLaren dejó de ser el equipo por vencer en tan solo 91 días a partir de la última carrera de la temporada pasada llevada a cabo el 7 de diciembre en Abu Dhabi. Así de rápido son los contrastes en la máxima categoría y más, con el cambio de reglamento para el que no se pudieron preparar como sus proveedores de plantas de poder, entretenidos con la obtención de los campeonatos de piloto y constructores.

La experiencia de los de Woking se vio reflejada en el buen andar de sus autos que, a pesar del desafortunado abandono de Piastri ante su público en la vuelta de reconocimiento, alcanzaron la quinta posición gracias a la brava demostración de Norris que contuvo al Red Bull de Verstappen, calzado con neumáticos duros para los últimos 17 giros, con neumáticos intermedios montados desde la vuelta 35.

El claro ritmo con el que Max se puso a menos de un segundo de Lando no fue suficiente para arrebatarle la posición, pero si para demostrar que su calidad y hambre de triunfo siguen intactas, remontando 14 posiciones desde el lugar 20 de la parrilla en el que tuvo que largar tras despistarse y chocar en la Q1.

Haas inició con el pie derecho al obtener la séptima posición gracias al talentoso Oliver Bearman a pesar de terminar a una vuelta de Russell, ganando la batalla entre los equipos de media tabla.

Arvid Lindblad, el único novato de esta temporada tuvo un debut de ensueño a bordo del Racing Bull cerrando la competencia en la octava posición con tan solo 18 años. Habrá que seguir de cerca la evolución de este joven talento.

Audi dio muestras de su capacidad desde la temporada pasada en la que inició su incursión en la F1 bajo el nombre de Sauber. El noveno sitio logrado por Bortoletto, el talentoso piloto brasileño, con un motor propio, confirman que la marca de los cuatro aros seguirá escalando hasta pelear de tú a tú con los equipos consagrados.

Alpine tomó la acertada decisión de concentrar a su equipo de ingeniería en el auto de esta temporada desde el año pasado y firmar la proveeduría de los motores Mercedes para dar fin al ciclo del motor Renault. El décimo sitio logrado por Gasly es apenas el inicio de una temporada que promete réditos para el experimentado equipo francés.

Todos los pilotos que terminaron la prueba dentro y fuera de la zona de puntos tuvieron que desempeñarse a fondo para entender a esta nueva versión de la máxima categoría. Las críticas que presentaron varios de los protagonistas irán disminuyendo conforme superen los retos y descifren las incógnitas fecha tras fecha.

Mención especial al debut de Cadillac en manos de Sergio Pérez. Terminar el primer Gran Premio en el que participan, representa una verdadera hazaña, reconocida por varios de los equipos participantes.

El próximo fin de semana viviremos el segundo capítulo de este emocionante inicio de temporada en Shanghái. Ferrari debe borrar el error cometido en Australia.

SV