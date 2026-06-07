La historia nos demuestra que la categoría reina del automovilismo deportivo ha sido dominada desde sus inicios por diferentes “fuera de serie”, que al desplegar su grandeza han dejado una huella imborrable en el corazón de los aficionados.

Era muy difícil imaginar que la racha del joven italiano de tan solo 18 años se extendiera hasta Montreal, después de las victorias obtenidas en China, Japón y Miami, lo que representaba en sí, un hito en la máxima categoría. Lo acontecido durante el fin de semana en el principado convirtió lo imposible en una realidad.

Estamos en los albores de una nueva era que los amantes de este deporte deseamos continúe hasta convertirse en una leyenda similar a la que escribieron figuras como Fangio, Clark, Lauda, Senna, Prost, Schumacher, Vettel, Hamilton y Verstappen. Kimi Antonelli personifica esa posibilidad, representando a la nueva generación de talentos que están refrescando a la F1, tal como lo hicieron los anteriormente mencionados en el pasado.

El accidentado Gran Premio de Mónaco fue dominado por Antonelli gracias a su desempeño al volante del Mercedes-AMG F1 W17 E, alcanzando una racha increíble de 5 victorias consecutivas.

Las seis fechas que se han corrido confirman al bólido plateado como un enemigo inalcanzable. A pesar de cuánto hayan parecido acercarse el resto de los contendientes en las seis carreras disputadas, la marca teutona ha marcado la diferencia a la hora de la verdad.

Ferrari portó la estafeta de contendiente presentando un SF-26 sumamente competitivo que en manos de Hamilton y Leclerc se dieron a la tarea de perseguir a Antonelli, una vez que el Red Bull RB22 de Verstappen se negó a que el neerlandés peleara la punta al italiano en la entrada a la curva de St. Devote, al quedarse varado en la parrilla de arranque.

Antonelli borró toda posibilidad a los bólidos escarlatas arrancando a la perfección y administrando su ventaja a placer a pesar de los múltiples incidentes que se presentaron a lo largo de los 78 giros al circuito de 3.337 kilómetros que incluyeron abandonos, despistes, choques, banderas amarillas, rojas, sanciones múltiples, rearranques lanzados y una segunda largada desde la parrilla.

Kimi se transformó el día de hoy en un carismático gigante que está listo para lo que venga con el blindaje que representan los 66 puntos que lo separan de Hamilton en la pelea por el título y que lo mantienen inspirado para seguir mejorando.

Hamilton demostró ser la carta fuerte para representar a la escudería de Maranello en esta temporada una vez que pagó el precio de adaptación el año pasado, al lograr su tercer podio de la temporada y recibir la bandera de cuadros en la segunda posición.

Isack Hadjar salvó el honor de Red Bull tras aprovechar el error de Leclerc en la frenada de La Rascasse que lo impactó contra el muro de contención, obteniendo el segundo podio en su carrera y primero para la marca principal de las bebidas energéticas, al cruzar la meta en la tercera posición.

Oscar Piastri nunca tuvo el ritmo para contender por el podio, pero si para salvar la jornada para McLaren al cerrar la carrera en la cuarta posición tras el retiro de su rezagado compañero.

Liam Lawson y Arvid Lindblad encabezaron al pelotón de los autos medios con una soberbia actuación a bordo de los Racing Bulls alcanzando la meta en la quinta y sexta posición.

Pierre Gasly perdió un lugar al ser penalizado y cerrar la prueba en la séptima posición. El francés emuló a su compañero argentino con una buena actuación a bordo del Alpine A526.

Alex Albon salvó el honor para Williams con un desempeño constante que le permitió alcanzar la octava posición.

Esteban Ocón regresó al Haas Ferrari a la zona de puntos al cerrar la carrera en el noveno lugar.

Sergio Pérez ejecutó una carrera relevante sobre su Cadillac para cerrar la competencia en la décima plaza, perdiendo el punto que parecía haber obtenido tras una penalización de 10 segundos por haber rebasado los límites del cajón de salida en la segunda arrancada detenida. Nuestro piloto demostró que tiene la sed de un novato y la experiencia de un veterano para mejorar el desempeño del MAC-26

La penalización del mexicano favoreció a Fernando Alonzo para alcanzar la décima posición y obtener el primer punto para el equipo Aston Martin en la temporada.

El Gran Circo se traslada al circuito de Cataluña para celebrar el Gran Premio de Barcelona el próximo fin de semana.

Los ojos están puestos en el joven piloto italiano que está haciendo historia a bordo de la flecha plateada, de continuar tripulando como el día de hoy, nada ni nadie le impedirá obtener una sexta victoria consecutiva.