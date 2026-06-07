Días de fútbol: ¿Qué tipo de fanático eres?

Mi papá le iba a los Pumas, aunque no era un gran fanático. No veía todos los partidos, no tenía playeras del equipo y, cuando mucho, recuerdo haberle conocido algún llavero con el clásico puma impreso. Pero cuando jugaba México, la historia era distinta: hasta se ponía la mano derecha en el pecho cuando sonaba el Himno Nacional.

De hecho, mi madre y él nos pedían que nos pusiéramos de pie frente al televisor por respeto a esa melodía que representaba el amor a la nación.

Mi abuelo materno jugó 15 minutos de su vida en Las Margaritas del Atlas, y eso bastó para que toda nuestra familia le fuera a ese equipo. A esas influencias habría que sumarles unas tías que, antes de llevarlas al estadio, uno se la pensaba dos veces por los gritos que pegaban y por la manera tan intensa en que soltaban ahí toda su frustración personal.

Esa mezcla de historias, emociones, familia y tribuna fue, entre otras cosas, lo que hizo que a mí me encantara el fútbol. Y esta semana tenemos Mundial en casa.

Algunos análisis de audiencias de fútbol que hemos realizado en LAMARCALAB desde hace varios años me permiten compartirte que, en el fútbol, hay muchos segmentos de fanáticos. Sin embargo, hay tres perfiles dominantes que suelen aparecer en la mayoría de los hogares de este país. Te cuento cuáles son para que me digas cuál eres tú.

Fan 1. Los que no aman tanto el fútbol, pero aman lo social

Son personas a quienes el Mundial les trae alegría, no necesariamente por el partido ni por los jugadores, sino por la reunión, la convivencia y la oportunidad de relacionarse con otros a partir del significado del juego.

Para ellos, el Mundial es una ventana para conectarse con los demás. Esa es, quizá de manera inconsciente, la razón por la que dicen que sí cuando alguien los invita a juntarse para ver el partido.

Fan 2. Los que disfrutan el fútbol, pero disfrutan más formar parte de algo

Para estas personas, el Mundial representa una plataforma de identidad emocional.

“Irle a un equipo” no solamente forma parte de una historia familiar, como la que les contaba al inicio de este texto. También significa pertenecer a algo que despierta algún lazo emocional: irle al más débil, irle al rival del equipo que 2siempre nos elimina”, irle al más desconocido, irle al equipo donde juega el futbolista que siguen sus hijos o simplemente elegir a alguien que conecte con su imaginario personal.

El caso es tener a quién apoyar. Porque apoyar también es una forma de pertenecer.

Fan 3. Los conocedores

Por supuesto, dentro de este grupo hay distintos niveles de conocimiento. Pero aquí están quienes interpretan la estrategia, el armado del equipo, lo que hay detrás de una alineación y las decisiones que podría tomar el director técnico.

Son quienes observan la táctica, el drible, las fortalezas y debilidades de cada jugador, y conocen el nombre y apellido de casi todos los personajes que aparecen en la cancha.

Para ellos, el fútbol se analiza, se anticipa y se discute.

Entonces, ¿qué tipo de fan eres?

Muchos dicen que el Mundial es “pan y circo”, como suele decirse de cualquier oferta de entretenimiento masivo. Sin embargo, desde el punto de vista de Manfred Max-Neef, querido autor chileno, una de las necesidades humanas relevantes para el buen funcionamiento y equilibrio emocional del ser humano es el ocio.

Por eso, para muchos, este Mundial también será un respiro. Un recordatorio de que no siempre hay que tomarse la vida con tanta seriedad y pesadumbre, porque esas cargas no solo nos impiden alegrarnos, también nos impiden alegrar a quienes nos rodean.

Desde donde vivas estos días de colectividad emocional con el pretexto del fútbol, deseo que los goces, aunque no te guste tanto el fut.

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