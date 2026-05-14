“Es una ficción del tamaño del universo”

Donald Trump publicó el 6 de mayo la Estrategia Antiterrorista de Estados Unidos 2026 en donde aterriza, en sólo 16 páginas, su política de combate a los cárteles como amenazas terroristas.

La relevancia del documento es que unifica los criterios de las agencias de inteligencia y defensa del país.

Los apartados dedicados a la eliminación de los cárteles que “inundan de drogas ilícitas el país” dan luz de lo que veremos -y estamos viendo- en este segundo periodo de Trump.

México indudablemente es el destinatario del mensaje y se ubica en el corazón de este plan cuya política es resumida en una frase: si representas una amenaza para los Estados Unidos: “Te encontraremos y te mataremos”.

El objetivo es acabar definitivamente con los cárteles utilizando el poderío militar y todos los medios al alcance.

El documento reconoce que designar a los cárteles como una forma de terrorismo permite echar mano de mecanismos de “inteligencia adicional” y un combate más frontal a sus vías de financiamiento.

Vale la pena hacer una lectura literal de los siguientes párrafos para entender a qué se enfrenta nuestro país y la ruta que ha marcado la Casa Blanca:

“(El combate al narcoterrorismo) lo haremos en colaboración con los gobiernos locales cuando estén dispuestos y sean capaces de trabajar con nosotros. Si no pueden o no quieren, tomaremos las medidas necesarias para proteger a nuestro país, especialmente si el gobierno en cuestión es cómplice de los cárteles”.

“Esto incluye acciones manifiestas como sanciones, la interceptación de buques petroleros de flotas clandestinas y operaciones encubiertas para que la financiación y el patrocinio estatal resulten muy costosos para los regímenes hostiles, incluido el suministro de tecnologías de doble uso, especialmente drones, armas convencionales avanzadas o los precursores químicos utilizados para fabricar narcóticos letales”.

“Estas operaciones antiterroristas incluyen operaciones cibernéticas ofensivas contra quienes planean asesinar a estadounidenses o apoyan a quienes planean hacerlo”.

“Bajo la presidencia de Trump, Estados Unidos continuará desmantelando las redes de los cárteles e interrumpiendo sus canales de reclutamiento y financiación hasta que sean neutralizados y los regímenes que los apoyaron ya no puedan hacerlo”.

La teoría expuesta en el papel ha comenzado a materializarse en hechos que desafían la narrativa oficial:

Dos agentes secretos de la CIA mueren en accidente carretero tras desmantelar un narcolaboratorio en Chihuahua.

El Departamento del Tesoro formula una inédita acusación a diez políticos, uno de ellos un gobernador en funciones, por proteger al Cártel de Sinaloa.

Terrance Cole, director de la DEA, declara que “esto es apenas el inicio de lo que viene para México” en relación a las acusaciones contra narcopolíticos.

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, pide a México hacer más contra los cárteles “para que nosotros no tengamos que hacerlo”.

CNN publica que la muerte de un capo en Estado de México durante la explosión de una camioneta fue una operación secreta de la CIA, pero México y la CIA lo niegan (absurdo sería que la agencia estadounidense lo aceptara).

Mientras tanto, para la Presidenta Claudia Sheinbaum, la idea de una operación encubierta de Estados Unidos en territorio nacional “es una ficción del tamaño del universo”.