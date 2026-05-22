Entre el control central y la incómoda realidad regional

Como lo hemos venido diciendo en este espacio, el liderazgo y el control institucional lo ha estado tomando Claudia Sheinbaum de manera sistemática. La centralización de las decisiones en el partido oficial y el endurecimiento de la disciplina parlamentaria buscan proyectar la imagen de un régimen cohesionado y sin fisuras.

Sin embargo, los escándalos operativos y la descomposición de la seguridad en regiones clave del país han colocado la reputación, la marca y el credo del movimiento en una situación de extrema fragilidad.

El esfuerzo de control vertical que se despliega desde la capital del país choca de frente con la realidad de estados y municipios gobernados por las siglas oficiales, donde la debilidad institucional pone en entredicho cualquier directriz presidencial.

Muchos de estos nombres y autoridades locales son una herencia directa del sexenio pasado. Es verdad que la Presidenta no firmó esos nombramientos, pero la responsabilidad política hacia adelante de procesar y castigar sus escándalos le pertenece ya por completo.

El verdadero punto de quiebre de esta narrativa no proviene de la oposición local, sino del exterior. La reciente entrega voluntaria en Estados Unidos de Gerardo Mérida, ex secretario de Seguridad, y de Enrique Díaz Vega, ex secretario de Finanzas, ambosm piezas centrales de la administración de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, modifica los términos de la conversación política.

Este hecho echa por tierra la insistente postura del gobierno federal que subordinaba cualquier acción legal a la presentación interna de evidencias. Cuando los propios encargados de la fuerza pública y el dinero de un estado clave deciden someterse a la jurisdicción de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el argumento del linchamiento mediático pierde toda sustentabilidad analítica.

Este escenario traslada el problema del debate editorial al terreno de la fiscalización judicial transnacional. Las implicaciones de que exfuncionarios de alto nivel colaboren con las agencias estadounidenses abren un canal de vulnerabilidad directa sobre el financiamiento y la operación territorial de las campañas pasadas.

La respuesta oficial, orientada a calificar de injerencismo la actividad de los tribunales norteamericanos, funciona como un escudo retórico para cohesionar el voto duro, pero resulta inoperante ante los indicadores duros de criminalidad y las alertas de viaje que impactan la actividad económica del país.

El jaloneo entre la defensa discursiva de la soberanía y la obligada cooperación técnica en materia de seguridad fronteriza evidencia las contradicciones de una estrategia de contención que ya no depende de los ritmos locales.

La crisis de gobernabilidad en regiones como Sinaloa, Tamaulipas o Guerrero demuestra que la marca electoral padece un desgaste acelerado cuando se transforma en administración pública. Los descensos en las preferencias electorales entre 2025 y 2026 confirman que el ciudadano resiente la brecha entre las promesas de pacificación y la persistencia de los feudos de impunidad local.

La Presidenta Sheinbaum enfrenta la necesidad de activar deslindes políticos profundos para evitar que la contaminación de estos perfiles afecte de forma irreversible la legitimidad de su administración. El control de las estructuras cupulares es real, pero su efectividad se diluye cuando la seguridad de los ciudadanos se negocia en los juzgados del país vecino.

@DelToroIsmael_