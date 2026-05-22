¡A trabajar desde casa!

Mientras en Guadalajara ya sueñan con goles, chelas y selfies mundialistas, en el Poder Judicial parecen haber entendido que el verdadero rival a vencer será el tráfico. El FIFA Fan Fest todavía no arranca, pero ya logró lo que ninguna reforma judicial había conseguido: mandar a jueces y funcionarios al home office por “causas de fuerza futbolera”.

Dicen en los pasillos judiciales que entre los cierres viales, el ruido y la venta de alcohol, impartir justicia en el Centro tapatío será más complicado que encontrar un penal sin polémica arbitral.

La pregunta que nos hacemos es: Si los trabajadores judiciales trabajarán desde casa, ¿lo mismo harán los empleados del Gobierno de Jalisco, del Ayuntamiento de Guadalajara y todos los organismos públicos?

Por cierto, el Gobierno estatal anunció cierres en la Plaza de Armas, Plaza de la Liberación y hasta la Estación Centro del Tren Ligero, todo blindado con más de 20 mil elementos de seguridad, no vaya siendo que alguien se meta sin jersey oficial al Fan Fest.

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En México la prisión preventiva parece tener dos versiones: la edición contra los opositores al Gobierno —que van directo a la cárcel aunque no se tengan pruebas contundentes— y la versión “4T Deluxe”, donde primero se pregunta si el implicado trae credencial guinda antes de pensar en esposas.

Resulta que la Presidenta Claudia Sheinbaum ya aclaró que los ocho ex funcionarios de Sinaloa buscados por Estados Unidos podrían ser detenidos… pero sólo si se les ocurre salir del país, porque ya existen fichas rojas de la Interpol. ¡Qué alivio!

Recuerden que hay casos mediáticos en los que los jueces dejan en la prisión a presuntos delincuentes, por el temor a que se fuguen, pero ese criterio no aplica a los señalados por tener vínculos con el crimen organizado en Sinaloa. ¿Qué tal?

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Por cierto, ya no se sabe quién trae el gafete de “protector oficial” de Rubén Rocha Moya. Mientras Omar García Harfuch juró que el morenista sólo cuenta con escoltas estatales de Sinaloa, Claudia Sheinbaum salió al quite para asegurar que sí lo resguarda la Guardia Nacional. Total, en la 4T la coordinación es tan fina que uno dice “no trae federales” y otra responde “claro que sí”.

Lo curioso no es quién tiene razón, sino quién quedó peor parado: si Harfuch por desinformado o la Presidencia por evidenciar que ni entre ellos saben quién cuida a Rocha Moya.