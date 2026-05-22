“Los viejos ya se van”, me dijo alguien que conoce la política cubana bien y de cerca. Y sí, visto desde dentro y desde fuera, el régimen de la revolución parece haber llegado a un límite producto en parte de un ahorcamiento económico externo y en gran medida por la incapacidad y corrupción de un régimen que apostó por el control y el poder omnímodo.

Hoy nadie tiene duda de que algo importante está por pasar en Cuba, que el cambio es inminente. La pregunta es cómo y cuándo, dos interrogantes que cambian radicalmente el futuro de los habitantes de la isla.

El régimen de la revolución es ya insostenible. La parálisis económica de la isla quitó todo margen de acción a un gobierno incapaz de asegurar los mínimos de una vida digna: alimento, energía, medicina, transporte. Los cerca de diez millones de habitantes que aún quedan en Cuba están en modo de sobrevivencia, peor aún que el llamado “periodo especial” tras la caída del régimen soviético. Aunque la ayuda humanitaria de México y otros países es necesaria y agradecible, resulta absolutamente insuficiente.

Mientras Estados Unidos acecha y acosa al régimen castrista (la orden de aprehensión a Raúl Castro por un acto cometido hace 30 años es absurda y al mismo tiempo reveladora) hay otros dos países que tienen algo importante que decir en esta transición por venir: España, principal inversionista en la isla, y México que además de intereses económicos tiene una política diplomática respetada y respetable. Incluso aquel affaire incómodo del “comes y te vas”, cuando el presidente Fox le dijo a Fidel Castro que no era bienvenido a la cena oficial en una cumbre sobre financiamiento internacional en Monterrey en la que estaría el presidente estadunidense George W. Bush, fue rápidamente superado por ambos países.

El cómo de la transición, esto es, que se dé sin violencia y sin una ocupación militar estadounidense, es fundamental para Cuba, para México y por supuesto para España. Pero el cuándo es crucial para los habitantes de la isla: entre más tarde la solución más va a sufrir el pueblo cubano que cada día que pasa solo agrega dolor. Lo peor que puede hacer el Gobierno de México es pensar que lo que está en juego es un asunto ideológico. Para bien o para mal, dependiendo de la óptica desde donde se mire, esa batalla ya acabó: el régimen de la revolución está derrotado.

El aparente acuerdo de Marco Rubio con el Papa León XIV de bajar la ayuda humanitaria a través de la Iglesia Católica (y digo aparente porque solo lo hemos oído de la boca del secretario de Estado) representa una enorme oportunidad para el Gobierno de México de gestionar alianzas y propiciar una transición pacífica donde los cubanos se hagan cargo de su propio futuro.

Esta es una de las pocas coyunturas internacionales donde la voz de México hará diferencia y la Presidenta tiene que jugar sus cartas con inteligencia y sutileza.

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