Viernes, 20 de Marzo 2026

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Entre cuentas y maletas…

Por: Allá en la Fuente .

Entre cuentas y maletas…

Entre cuentas y maletas…

En los pasillos de San Lázaro ya no circula café, sino afirmaciones con sello guinda: que Ricardo Monreal alista maletas con rumbo a Jalisco como flamante “general” de Morena.

Dicen que aterrizará en abril, tras afinar el famoso Plan B de Claudia Sheinbaum. Su misión: poner orden, alinear suspirantes y, de paso, borrar los tropiezos que dejaron sus antecesores, esos que prometieron una operación cicatriz y terminaron repartiendo curitas.

Monreal llegará con bisturí político en mano, aunque más de uno sospecha que la cirugía será sin anestesia.

En tierra jalisciense ya hacen cuentas… y, algunos, maletas.

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En el Congreso de Jalisco andan sorprendidos —o eso dicen— porque el director del SIAPA, Antonio Juárez Trueba, decidió no presentarse a su comparecencia. ¡Qué raro!

Cuentan que el funcionario encontró un “compromiso ineludible” justo a la misma hora en que debía rendir cuentas. Casualidad a nivel olímpico. Eso sí, el Poder Legislativo, firme como gelatina, ya anunció que lo volverá a citar, porque —juran— comparecer no es opcional.

Mientras tanto, en la Zona Metropolitana de Guadalajara los ciudadanos siguen oliendo el problema… literalmente. Y en el SIAPA, al parecer, aplican la máxima: si no puedes aclarar el agua, al menos enturbia la agenda.

Afirman que la próxima cita será “inaplazable”.

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Nos comentan que el Tribunal Electoral de Jalisco no resolvió un caso sobre la paridad de género. Más bien, abrió la caja de Pandora.

Hay nombres: los magistrados Marcela Zárate Llamas, Brenda Serafín Morfín y Manuel Rodríguez Murillo, tras nueve meses de reflexión casi filosófica, entregaron una sentencia que ya huele a fábrica de amparos. Lo que iba para paridad terminó en concurso de requisitos. Y la reacción fue inmediata: filas de inconformes afinando recursos legales porque restringieron la elección a la Presidencia de Zapopan: solo candidatas, pero que pertenezcan a grupos vulnerables: indígenas, con alguna discapacidad permanente o de la diversidad sexual.

Ayer se presentó el primer amparo en el Tribunal federal por parte de mujeres integrantes del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. ¡Y contando!

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