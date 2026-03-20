Habermas: la última brújula contra el ruido

La partida de Jürgen Habermas no representa únicamente un luto para la academia global; es un llamado de alerta para una civilización que parece haber olvidado cómo hablar consigo misma. El arquitecto de la Teoría de la Acción Comunicativa nos deja un legado que, hoy más que nunca, resulta subversivo: la idea de que el lenguaje no nació para manipular, sino para alcanzar el entendimiento mutuo.

En nuestro Estado y en el país, la clase política ha transitado hacia una preocupante “razón instrumental”. Para el político contemporáneo, el lenguaje es un arma de control, un medio para un fin: el poder. Hemos abandonado la búsqueda de la verdad compartida para refugiarnos en la retórica de suma cero, donde la derrota del adversario es más importante que la solución del problema. Habermas llamaría a esto una patología social.

Su concepto de la Esfera Pública -ese espacio donde los ciudadanos debaten libremente para vigilar al poder- hoy se encuentra “refeudalizado” por intereses particulares y algoritmos que premian la indignación sobre el argumento. En México, la plaza pública digital se ha convertido en un campo de batalla de monólogos cruzados. Urge, por tanto, una alfabetización mediática crítica. No basta con consumir información; el ciudadano debe aprender a distinguir entre la movilización emocional y el discurso racional. Sin ciudadanos capaces de filtrar el ruido, la democracia es solo una cáscara vacía.

La clase política tiene una responsabilidad histórica: transitar hacia una Ética del Discurso. Esto implica aceptar que nadie posee la verdad absoluta y que la legitimidad de una ley o política pública no emana de la fuerza de una mayoría, sino de la calidad de la deliberación que la precedió. Debemos propiciar espacios donde el respeto no sea una cortesía, sino una regla del juego. La democracia deliberativa no es un lujo intelectual; es la única alternativa frente a la polarización que carcome el tejido social.

Honrar a Habermas hoy significa combatir el encono. Significa entender que el disenso es el motor de la democracia, siempre y cuando se exprese bajo la “fuerza del mejor argumento” y no bajo el peso del insulto. Si nuestros líderes no son capaces de sentarse a deliberar bajo reglas de reconocimiento mutuo, habrán fallado no solo a su investidura, sino al proyecto mismo de la modernidad.

La reconstrucción de nuestra esfera pública comienza por recuperar la palabra como puente. Habermas se ha ido, pero nos queda la tarea urgente de evitar que, con él, muera también la posibilidad de entendernos.