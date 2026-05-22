El TMEC y los problemas de Jalisco

Mientras la guerra de los Estados Unidos en contra de Irán no se resuelve, de este lado del mundo se siguen llevando a cabo trabajos y reuniones para mantener la herramienta más importante para Jalisco y todo México: el tratado de libre comercio que tenemos con los Estados Unidos y Canadá.

En estas reuniones, algunas de las cámaras sectoriales se han involucrado fuertemente por la importancia que tiene para sus empresas, el éxito de la renegociación del tratado.

Una de esos organismos empresariales que se han metido a fondo de parte de Jalisco es el Consejo de Cámaras Industriales (CCIJ), quienes acaban de dar a conocer un documento que concentra los resultados de la Conferencia para la Manufactura en América del Norte, celebrada en la ciudad de Washington, D.C., en el que señalan algunos de los principales problemas que tienen tanto México como país como Jalisco como estado.

Aquí le hago un resumen de los principales problemas o preocupaciones que debilitan la posición de México y de Jalisco frente a este proceso de negociación. En primer lugar, está la dependencia peligrosa de insumos asiáticos que tiene la región, enfrentando un déficit comercial combinado con Estados Unidos de 400 mil millones de dólares frente a China.

Esto es un problema, porque como bien sabemos el gobierno del presidente Trump busca a toda costa el "America First" y buscan imponer un "muro arancelario" para maximizar el contenido estadounidense, no solo regional, en las propias exportaciones mexicanas.

Otro gran problema que se señala es cómo la industria manufacturera avanzada se enfrenta al cuello de botella que se ha creado con una infraestructura eléctrica mexicana insuficiente. Simplemente México no puede garantizar proveer la energía eléctrica necesaria. Lo que limita claramente nuestras oportunidades de crecimiento.

En el caso de Jalisco, se señala un punto que normalmente se ve como una fortaleza, pero que aquí queda señalado como una debilidad: Su enorme grado de diversificación. Jalisco al tener cuatro cadenas productivas tan distintas entre sí: alta tecnología, moda, mueble y agro, resulta que entre ellas enfrentan lógicas opuestas. Cualquier regla de origen genérica en el T-MEC es una sentencia de muerte para alguno de estos sectores. Si se imponen reglas rígidas, la electrónica pierde competitividad; si son muy flexibles, la moda sucumbe ante la triangulación asiática.

Otro punto importante que señala el documento, es la forma en la que la misma frontera se ha convertido en un "arancel oculto" para los jaliscienses. Las demoras de hasta 48 horas en las aduanas que sufren los tráileres de mercancías son intolerables para una industria tecnológica que opera bajo el just-in-time y para un sector agroindustrial que ve cómo sus productos perecederos se pudren en la espera.

A todo esto, se suma la vulnerabilidad extrema de sectores como el del mueble de madera, que enfrenta riesgos de aranceles de hasta el 50% por parte de EUA., o el de la joyería y el calzado, lo que provoca que las exportaciones mexicanas pierdan todo su margen de ganancia frente a las mercancías de Asia al menor ajuste de tarifas.

El documento señala que otro de los elementos que aparece como un fuerte problema para la economía de México, es el abandono a las PYMEs. En medio de esta vorágine de negociaciones, no existen mecanismos de financiamiento ni capacitación para que las pequeñas empresas de Jalisco cumplan con las nuevas exigencias laborales y ambientales. Nos enfrentamos a una revisión del tratado plagada de "puntos ciegos" para las micro y pequeñas empresas que no se sabe cómo podrán competir.

En general el estudio presenta también elementos que son la fortaleza de Jalisco para apoyar la renegociación del T-MEC, en el que claramente se ve que la región gana más al seguir colaborando y comerciando unida, que de forma separada. Pero también marcan las principales debilidades de la economía mexicana y la región jalisciense para potenciar mejor su crecimiento.

Esperemos que se renueve no solo el tratado, sino que logremos trabajar en todos esos pendientes que nos limitan como economía.

Israel Macías López. Economista, Profesor en la Universidad Panamericana en Guadalajara.