El Papa en la mira de la artillería de Washington

Después de la condena que hiciera el Papa León XIV al conflicto en Irán -a consecuencia de la amenaza de Donald Trump (7 de abril) de que podría destruir “... toda una civilización”-, señalando que “Dios no bendice ningún conflicto”, además de insistir en que nuestro mundo está “... marcado por violencias absurdas e inhumanas”, especialmente en tierras del cristianismo primitivo que han sido profanadas “por la blasfemia de la guerra y la brutalidad de los negocios, sin consideración por la vida de las personas”, y de la reacción que provocó de parte del mandatario estadounidense, quien dijo que el Sumo Pontífice “no entiende y no debería hablar de guerra, porque no tiene idea de lo que está pasando”, calificándolo de “... débil ante la delincuencia… y nefasto para la política exterior”, la “artillería pesada” de Washington ha enfocado sus baterías a la jerarquía del Vaticano.

Ahora fue el vicepresidente JD Vance -durante una audiencia en la Universidad de Georgia- quien advirtió al Papa que debería ser más cuidadoso si iba a “opinar sobre cuestiones de teología” (?), porque sus comentarios deben estar “basados en la verdad”, recordando que “los discípulos de Cristo nunca están del lado de aquellos que en el pasado empuñaron la espada y hoy lanzan bombas”, y preguntándose: “¿Estuvo Dios del lado de los estadounidenses que liberaron a Francia de los nazis? Sin duda, creo que la respuesta es sí”. Vance insistió en que “del mismo modo que es importante que el vicepresidente de los Estados Unidos sea prudente al hablar sobre cuestiones públicas, creo que es sumamente importante que el Papa sea prudente al hablar sobre cuestiones de teología”.

Pero la arremetida republicana en contra del Papa León XIV y en apoyo al presidente Trump no terminó con Vance, ya que el influyente presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, también lo puso en la mira, al decir que “un pontífice o cualquier otro líder religioso puede decir lo que quiera, pero, obviamente, si uno se adentra en aguas políticas, creo que debe esperar ciertas respuestas políticas, y me parece que el Papa ha recibido parte de ello… No deseo entablar un debate teológico con el Papa”.

Sin embargo, las respuestas de Trump no fueron “políticas” ante una reacción por la amenaza a la desaparición de una civilización; fueron agresivas y ofensivas a quien condena “... violencias absurdas e inhumanas… por la blasfemia de la guerra y la brutalidad de los negocios”, además de que los políticos Vance y Johnson son los menos indicados para hablar de teología y menos aún cuestionar sobre el tema al Sumo Pontífice.

Usted, ¿qué opina?