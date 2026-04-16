Mejor clases a distancia…

Nos cuentan que en Jalisco ya encontraron la fórmula perfecta para no perder clases… ni el Mundial. La Secretaría de Educación decidió que el calendario escolar no se tocará: habrá tareas a distancia. Mientras medio mundo esté pegado al balón, alumnos y maestros estarán conectados… al menos en teoría.

Dicen que así la estrategia garantiza cumplir con los 185 días de clase, aunque nadie aclaró si las tareas se harán antes, después o durante el gol.

Lo cierto es que la creatividad educativa anda en modo mundialista: se suspende la presencia, pero no la presión. Porque en educación, como en el futbol, lo importante es no perder el ritmo… aunque sea desde casa.

De acuerdo con los ajustes, los días 11, 18, 23 y 26 de junio se realizarán las actividades a distancia, debido a la ceremonia inaugural y los partidos programados en la ciudad. Y se podrían ampliar si la Selección Mexicana pasa a las siguientes fases; sin embargo, para eso se requerirá de un milagro.

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Por cierto, aunque Zapopan y Guadalajara se llevan los reflectores mundialistas, en Tlajomulco no se quisieron quedar viendo el partido desde la banca. Nos detallan que el alcalde Gerardo Quirino ya armó su propio “Mundialito del Mero Tlajo 2026”, con todo y sorteo, copa y hasta canción oficial… porque si no hay sede, al menos hay espectáculo. El torneo promete unión, valores y mucho futbol.

El evento emula el formato de la próxima Copa del Mundo. Participarán equipos de diversas colonias y delegaciones del municipio. ¿Qué tal? La gran final será el 6 de junio.

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Nos afirman que en Jalisco ya arrancó la temporada donde el calor no sólo derrite, también “apaga”. Con temperaturas que rozarán los 40 grados en varias regiones y hasta 35 en la metrópoli, el escenario pinta ideal… para que la Comisión Federal de Electricidad haga de las suyas.

Y es que cuando sube el termómetro también aumenta la probabilidad de apagones durante buena parte del día. Entonces, entre apagones, tolvaneras, riesgo de incendios y golpes de calor, el combo viene completo en el estiaje.