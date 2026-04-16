A los “puros” de Morena les gusta mucho navegar con la bandera de la sencillez. Que hay que vivir sin lujos, que hay que vivir como vive el pueblo. “Yo ando sólo con 200 pesos en la cartera”, fanfarroneaba López Obrador. La realidad nos regala hoy otro ejemplo que se suma a la larga lista de desmentidos a esta hipocresía: a los negocios de Andy, los viajes de lujo de José Ramón, la casa de Noroña, se suma un alto funcionario de Semarnat que resulta ser esposo de Liz Vilchis, la famosa “señorita de las mentiras”, quien durante el gobierno de López Obrador era uno de los brazos de ataque contra la prensa independiente y que fue profesionalmente apabullada por su propio jefe cuando el presidente dijo: “pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras”.

El “consorte de las mentiras” es René Sánchez Galindo, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Semarnat, miembro además del Consejo Consultivo de Morena, militante desde 2013 y parte de los autoproclamados “puros”, cuya carrera ha tenido el impulso de la ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres, desde que trabajaron juntos en la Consejería Jurídica de la Presidencia.

En sus declaraciones patrimoniales, este funcionario ha admitido ser propietario de 7 inmuebles con un valor conjunto superior a los 20 millones de pesos, la mayoría de ellos heredados en vida por sus padres. Uno de estos se encuentra en el lujoso Club de Golf Las Fuentes en Puebla. En ese mismo estado también es dueño de otras tres casas, un terreno de 600 metros cuadrados y un local comercial. Súmele que en 2009 compró de contado, por debajo del valor comercial, un departamento en una de las zonas con mayor plusvalía de la Ciudad de México: la colonia Roma, a menos de una cuadra de la Plaza Río de Janeiro. Todo, mientras se promocionaba como un activista en contra del imperialismo.

En el historial de este personaje aparece que, cuando fue secretario de Gobernación en el municipio de Puebla en el primer periodo de Claudia Rivera, fue acusado de acoso laboral y amenazas contra la exconsejera jurídica de Puebla, Yasmín Flores. ¿Qué pasó con esa denuncia? Ella relató que curiosamente, el ministerio público perdió la carpeta.

Desgraciadamente, de nada de esto nos enteramos en la sección “Quién es quién en las mentiras”.

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