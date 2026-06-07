El Mundial y  el espejo político

Guadalajara recibirá algunos partidos del Mundial y eso, por sí mismo, ya enciende una ilusión colectiva. FIFA confirma cuatro encuentros en el Estadio Guadalajara, dentro del torneo de 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. La derrama económica parece evidente: hoteles llenos, restaurantes vivos, comercio animado, taxis y plataformas trabajando sin descanso, visitantes caminando por nuestras calles con la curiosidad abierta y la cartera dispuesta. Habrá, sin duda, una alegría visible, casi de feria mayor.

Pero la pregunta menos cómoda es otra: ¿cuál será el beneficio político?

Ahí el balón cambia de cancha. Porque un Mundial no sólo se juega dentro del estadio. También se juega en el aeropuerto, en las rutas de acceso, en las banquetas, en los baños públicos, en la limpieza de la ciudad, en el trato al turista, en la coordinación entre policías, Protección Civil, movilidad, municipios, Estado y federación. Se juega, sobre todo, en esa invisible red de decisiones que el ciudadano sólo nota cuando falla.

El beneficio político no está garantizado. No llega como trofeo automático por aparecer en la foto inaugural ni por cortar listones con sonrisa de ocasión. La política sólo gana cuando demuestra capacidad de organización, prudencia, anticipación y respeto por la gente. Un evento mundialista puede convertirse en vitrina de eficacia o en escaparate de improvisación.

Guadalajara tiene una oportunidad preciosa: mostrar que puede recibir al mundo sin perder el alma; celebrar sin desbordarse; ofrecer hospitalidad sin descuidar la seguridad; convertir la fiesta deportiva en una experiencia urbana amable. Si eso ocurre, el beneficio político será real, aunque silencioso: confianza ciudadana. Y la confianza, en política, vale más que cualquier discurso. Ese sería el legado más fino: que la ciudad se reconozca capaz de funcionar bien bajo presión.

Pero también existe el reverso. Un error de seguridad, una mala gestión de multitudes, abusos policiacos, tráfico insoportable, vendedores maltratados, turistas confundidos, riñas magnificadas o desmanes mal contenidos pueden borrar en pocas horas meses de propaganda. En estos tiempos, una imagen mal manejada viaja más rápido que cualquier boletín oficial. Un celular puede exhibir lo que un gobierno intenta maquillar.

Por eso conviene bajar el tono triunfalista. No basta decir que Guadalajara será mundialista; hay que preguntarnos si será una ciudad preparada, cordial, ordenada y digna. La verdadera prueba no será que ruede el balón, sino que ruede bien la ciudad.

El Mundial puede ser una fiesta, sí, pero también un examen público. Y la política, que tanto busca reflectores, debería recordar que la luz más dura no viene de los estadios, sino de la mirada ciudadana. Allí no se gana con discursos: se gana cuidando, previniendo, sirviendo. Haciendo bien las cosas.

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