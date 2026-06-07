Proximidad y distancia en la ciudad contemporánea: ecos de Blade Runner

La realidad desoladora y decadente imaginada por Blade Runner para la ciudad de Los Ángeles en 2019 nos ha alcanzado: alta desigualdad social, hipervigilancia, saturación publicitaria de neón, capitalismo extremo, dependencia tecnológica, aislamiento y una creciente ausencia de vínculos humanos profundos. Actualmente, esta visión de nuestras ciudades resulta incómodamente familiar. Paradójicamente, nunca como ahora millones de personas coexisten a pocos centímetros de distancia —en el transporte público, en las calles o centros comerciales— y, sin embargo, permanecen emocionalmente aisladas, como si estuvieran separadas por kilómetros de distancia.

Esta forma de convivencia urbana, marcada por la proximidad física y la distancia emocional, no es nueva. A comienzos del siglo XX, Georg Simmel observó que la vida urbana obligaba a los urbanitas a desarrollar una actitud de reserva emocional, una defensa frente a la sobrecarga constante y abrumadora de estímulos y encuentros impersonales que hace que las personas adopten una actitud indiferente, reservada. Lo que Simmel llamó actitud blasé no representaba indiferencia absoluta, sino un mecanismo de autoprotección frente a la intensidad de la vida urbana. La gran ciudad, sostenía, produce individuos funcionalmente cercanos pero afectivamente distantes.

Esa distancia emocional adquiere una dimensión más profunda en el pensamiento de Émile Durkheim, quien describió la anomia como una situación en la que las normas y vínculos colectivos pierden capacidad de orientar la vida social. Bajo estas condiciones, el individuo deja de sentirse integrado dentro de un marco común de pertenencia. La soledad deja entonces de ser únicamente una experiencia subjetiva para convertirse en síntoma de una fragilidad estructural del tejido social urbano.

Las sociedades contemporáneas parecen reunir ambas condiciones: una intensificación extrema de la vida urbana (más de la mitad de la población mundial vive en ciudades) y, simultáneamente, un debilitamiento progresivo de la cohesión social. En las últimas décadas, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud han identificado la soledad y el aislamiento social como problemas de salud pública relacionados con enfermedades cardiovasculares, deterioro cognitivo, depresión y mortalidad prematura, que además se asocian con aproximadamente 871 mil muertes anuales en el mundo. A su vez, estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico muestran que incluso en sociedades desarrolladas persisten déficits significativos de integración social: cerca del 10 % de las personas en 22 países europeos reportan no tener amigos cercanos o carecer de redes de apoyo confiables. En México, donde la desigualdad social es más pronunciada, distintos estudios estiman que cerca de una tercera parte de la población experimenta sentimientos frecuentes de soledad.

En este contexto, los casos del Reino Unido y Japón resultan significativos al haber creado instituciones gubernamentales para abordar los problemas de soledad y aislamiento social. Esta decisión no solo reconoce la magnitud del problema, sino que marca un punto de inflexión: la soledad deja de ser entendida como una experiencia individual para ser tratada como un problema público con efectos sobre la salud mental, la cohesión social y el bienestar colectivo. Su existencia revela hasta qué punto el debilitamiento de los vínculos ha alcanzado una escala estructural que exige respuestas institucionales.

En este sentido, el debilitamiento de los vínculos sociales no puede entenderse únicamente como consecuencia de decisiones individuales. Desde la perspectiva de Pierre Bourdieu, de acuerdo con lo que denomina habitus, las estructuras sociales se interiorizan en disposiciones subjetivas que orientan el comportamiento de las personas. El aislamiento puede convertirse así en una forma de autoexclusión aprendida: quien experimenta repetidamente rechazo, precariedad o sensación de no pertenecer incorpora límites invisibles sobre los espacios donde juzga que puede participar legítimamente y puede desarrollar un debilitado sentido de pertenencia. El retiro social deja de ser simple elección personal y se transforma en adaptación frente a contextos de desigualdad persistente.

A ello se suma la transformación contemporánea de los vínculos sociales descrita por Zygmunt Bauman bajo la metáfora de la modernidad “líquida”. Las relaciones humanas, antes sostenidas por estructuras relativamente estables, se vuelven flexibles, mutables, frágiles y temporales. El vínculo deja de percibirse como compromiso sólido y pasa a ser una conexión contingente, siempre susceptible de ruptura o reemplazo. En este contexto, evitar el involucramiento afectivo aparece muchas veces como respuesta racional para reducir riesgos emocionales.

Finalmente, Byung-Chul Han ha señalado que las sociedades contemporáneas del capitalismo tardío se organizan a través de la autoexplotación permanente. El individuo se convierte simultáneamente en trabajador y supervisor de sí mismo. La presión constante por producir, competir y optimizarse genera agotamiento emocional y reduce progresivamente el tiempo disponible para el esparcimiento y la vida comunitaria. Bajo estas condiciones, los vínculos afectivos suelen quedar subordinados a las exigencias de productividad, competitividad y desempeño. Como Rachael en Blade Runner, atrapada en una existencia funcional sometida a una lógica de rendimiento laboral, marcada por vínculos superficiales y falta de relaciones profundas y auténticas, hasta que conoce al blade runner, Rick Deckard.

En contextos urbanos, esta convergencia entre precariedad laboral, competencia, hiperindividualismo y agotamiento crónico produce relaciones cada vez más utilitarias, efímeras y superficiales. El caso japonés representa quizá una radicalización de esta tendencia: el fenómeno hikikomori describe a personas —principalmente jóvenes— que se retiran casi por completo de la vida social durante meses o años. Paralelamente, el aumento de ancianos que mueren solos en sus departamentos, fenómeno conocido como kodokushi (muerte solitaria), revela hasta qué punto el aislamiento puede convertirse en condición normalizada de existencia. En China, procesos similares emergen entre adultos mayores que mueren solos y cuyo fallecimiento pasa inadvertido durante un periodo prolongado.

La expansión global de la soledad sugiere una transformación más profunda de la vida contemporánea: la pérdida progresiva del vínculo social como eje organizador de la vida colectiva, donde la presión estructural ha derivado en formas de retiro social cada vez más visibles.

Quizá por eso el final de Blade Runner conserva hoy una fuerza inquietante. En la mítica última escena, el replicante Roy Batty —una entidad artificial diseñada para vivir solo cuatro años— recita un breve monólogo sobre los recuerdos y experiencias que desaparecerán “como lágrimas en la lluvia”, mostrando compasión, conciencia de la muerte y sensibilidad frente a la fragilidad de la existencia. El “humano artificial” termina mostrando una profundidad emocional que contrasta con la frialdad instrumental del mundo que lo rodea.

Tal vez la pregunta más perturbadora que anticipaba Blade Runner no es si las máquinas pueden parecer humanas, sino si los humanos podrán evitar parecerse a las máquinas.