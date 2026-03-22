El mensaje detrás del caso Petro

Muchas noticias valen más por lo que anuncian que por lo que describen. Ese es el caso de la información sobre investigaciones criminales en Estados Unidos relacionadas con Gustavo Petro, el controvertido presidente de Colombia. Su relevancia va más allá de la gravedad político-diplomática inmediata. Lo que realmente revela es que Estados Unidos dejó atrás el paradigma de cooperación antinarcóticos y ahora aplica su nueva doctrina hemisférica de seguridad contra los cárteles y contra sus redes de protección política, económica e institucional.

Durante años, se habló del crimen organizado como si fuera un fenómeno delimitado, una patología marginal o una guerra entre capos y policías que podía aislarse del resto de la vida pública. La frase que quizá lo describe con mayor claridad es que la violencia se producía porque se estaban “matando entre ellos”, como si hubiera una realidad paralela que nos era ajena. Esa visión falsa resultaba útil porque permitía a las autoridades fingir que el problema era principalmente policial; a los empresarios, suponer que los circuitos legales e ilegales no se tocaban; y a los actores políticos, convivir con ciertas zonas grises. Ahora las cosas son distintas: Washington expresó su intención de “demoler” a los cárteles criminales y a las organizaciones terroristas extranjeras en el hemisferio occidental. Esa palabra importa porque prepara el terreno para una política más dura, más amplia y más agresiva.

Ahora como vemos se actúa sin necesidad de esperar una sentencia penal definitiva. Esa es la clave del nuevo esquema: Estados Unidos puede designar administrativamente, aislar financieramente y convertir al sistema bancario en un instrumento de coerción estratégica. Ya lo vimos con el caso de instituciones financieras mexicanas que, tras ser señaladas, quedaron prácticamente inviables en cuestión de semanas. La lógica es clara: ya no se trata solo de golpear a los capos, sino también a quienes los financian, los facilitan, los representan o los encubren. El objetivo ya no es únicamente encarcelar a individuos sino asfixiar al ecosistema. Dicho de otra forma la entrega o eliminación de capos no será suficiente. Lo nuevo es que Washington parece dispuesto a dejar correr investigaciones extremadamente sensibles aun cuando el costo diplomático sea alto.

Durante mucho tiempo, en América Latina operó una premisa tácita: mientras el vínculo con redes criminales no fuera demasiado burdo y mientras subsistiera cierta utilidad geopolítica en la relación bilateral con Washington, existía margen para convivir con financiamientos opacos, tolerancias locales, pactos informales y arreglos subterráneos. Esa zona de ambigüedad se reduce. El caso de Petro, incluso si no deriva en acusaciones mayores, ya cumple una función política decisiva: muestra que ni siquiera la alta investidura garantiza blindaje frente al escrutinio estadounidense.

Al consolidarse la aplicación de la nueva doctrina, el foco se desplaza hacia toda la cadena de facilitación. El nuevo enfoque estadounidense no busca únicamente castigar la violencia visible. Busca desmontar las alianzas invisibles que vuelven rentable y durable al crimen organizado.

Hay, por supuesto, una dimensión política e incluso electoral en la manera en que Estados Unidos dramatiza este tema. Sería ingenuo negarlo. Pero sería aun más ingenuo suponer que todo se reduce a propaganda. Hay una transformación real en las herramientas que Washington está dispuesto a utilizar. Cuando la Casa Blanca habla de “demoler” a los cárteles, cuando fiscales presentan cargos por narcoterrorismo y cuando el aparato diplomático y financiero insiste en el valor coercitivo de las designaciones terroristas, lo que está emergiendo es una plataforma de acción más dura, más integrada y extraterritorial.

Por eso el caso Petro importa más allá de Colombia. No porque Colombia y México sean idénticos, ni porque toda investigación estadounidense sea automáticamente justa o impecable, sino porque el precedente importa. Si Washington normaliza la idea de que puede investigar desde Nueva York posibles conexiones entre poder político y dinero criminal en un país aliado, la barrera de contención para revisar situaciones análogas en otros países se reduce. Se trata del nuevo umbral de injerencia política, penal y financiera que Washington quiere fijar para América Latina. Y México, nos guste o no, por peso, proximidad ye historia reciente, está en el centro mismo de esa historia.

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