“Coyotes” en el Consulado: la omisión (III y última)

Un local de “coyotes” frente a la oficina del Consulado de Estados Unidos en Avenida Unión y La Paz en Guadalajara acumula sanciones sin que se le haya revocado la licencia como marca la norma.

El negocio ubicado en Avenida Unión 231 ha sido clausurado y apercibido seis veces por el Ayuntamiento tapatío desde 2019, según las actas de infracción que obtuve vía transparencia.

Este local es señalado por la ciudadanía de estafar a quienes acuden al Centro de Atención al Solicitante (CAS) del consulado para tramitar su visa.

Una docena de “coyotes” disfrazados de “staff” del Consulado enganchan a sus víctimas afuera del CAS para imponerles cobros excesivos de hasta 800 pesos por imprimir el formato DS-160.

La estafa representa ganancias que podrían rondar los 1.6 mdp al mes como consigné en columnas previas.

El dueño de la licencia de Avenida Unión 231 es el mismo desde 2019 y ha operado bajo distintos giros como “Renta de Casilleros”, “Servicios administrativos de negocios” y “Fotografía instantánea”.

El Ayuntamiento tapatío lanzó un “operativo permanente” en 2021 contra el “coyotaje” en torno a la oficina consular, lo que derivó en la clausura de este local y tres más ese año.

El cierre del local en Unión 231 -el que actualmente sigue activo- fue por un extintor vencido. Reabrió tras pagar una multa de 12 mil pesos.

Un año después, el 21 de julio de 2022, el local fue clausurado por carecer de licencia. Días después, el 4 de agosto, fue sancionado porque retiró los sellos de la clausura. Y en noviembre lo cerraron porque, otra vez, quitó los sellos oficiales.

Sólo pagaron una multa de 8 mil pesos para reabrir, según el historial de sanciones.

Finalmente, el 21 de enero de 2025, los infractores impidieron el acceso a inspectores tras la queja de usuarios, limitándose la autoridad a emitir un apercibimiento.

Solicité entrevista al Ayuntamiento, pero sólo me entregó una ficha en donde sugiere que todo está en orden gracias a un “operativo permanente” de inspectores y policías en la zona.

Sin embargo, la reincidencia de faltas da al municipio todos los elementos legales para revocar la licencia definitiva del local señalado.

También puede clausurar el establecimiento de manera definitiva si ocasiona “un perjuicio al interés público”, según el artículo 178 del Reglamento para el funcionamiento de giros comerciales; y luego dar vista a la Fiscalía de Jalisco.

La Fiscalía estatal podría a su vez colocar junto al CAS un módulo de denuncia por fraude y extorsión en caso de que persista la conducta de los infractores.

De otra manera, los “coyotes” seguirán estafando frente a una patrulla que más valdría reasignar en tareas más útiles que en un “operativo permanente” que cumple cinco años de simulación cómplice por acción u omisión.

jonathan.lomeli@informador.com.mx