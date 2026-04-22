La CIA le arruinó el viaje a Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum había llegado con “banderas desplegadas” la noche del domingo a la Ciudad de México procedente de Barcelona, España, a donde asistió a la Cumbre en Defensa de la Democracia. Su sexto viaje al extranjero, en donde se “codeó” con la “crema y nata” de la izquierda latinoamericana y “revivió” la relación con España, le iba a dar material suficiente toda esta semana para presumir los “éxitos” conseguidos en la visita relámpago que hizo a la península Ibérica. Sin embargo, no contaba con una de esas sorpresas que da el destino y se encontró en la conferencia mañanera del lunes con los cuestionamientos del delicado tema de la muerte en Chihuahua de dos agentes estadounidenses -que supuestamente habían participado en un operativo de desmantelamiento de un laboratorio de drogas-, que pusieron sus “logros” en el Viejo Continente en un segundo término de la conversación nacional, y hasta internacional.

El lunes -como lo señalamos ayer en este mismo espacio- la presidenta se vio sorprendida con el tema y simplemente dijo: “No estábamos enterados. Fue decisión del gobierno de Chihuahua. Estamos pidiendo más información al gobierno de Chihuahua”, cuando minutos antes había tenido la reunión del gabinete de Seguridad y en donde aparentemente nadie le había informado detalladamente sobre el accidente.

Hoy, el asunto es más complicado, ya que a la confusión provocada por el Fiscal de Chihuahua, César Jauregui, quien el domingo en un comunicado informó que los agentes estadounidenses habían participado en el operativo y después -el lunes- informó lo contrario, que solo se les estaba dando un “aventón” a la capital del estado, debemos de agregar el reporte de ayer del diario The Washington Post, que señala que los agentes fallecieron cuando regresaban del lugar de una operación antidrogas y que trabajaban para la Agencia Central de Inteligencia (CIA), lo que “enreda más la madeja” de interrogantes y opacan aún más el viaje de la presidenta.

Ayer, Sheinbaum tuvo que reconocer que “Hasta ahora, la información que tenemos nosotros es que sí estaban trabajando conjuntamente… entonces, tiene que hacerse toda la investigación para ver si se violó la Constitución o la ley de Seguridad Nacional”.

Lo que sí se confirma, es que en el operativo de desmantelamiento del laboratorio participaron militares, lo que significa que necesariamente los altos mandos de la secretaría de Defensa estaban enterados de la participación de agentes estadounidenses, y de eso debieron haber informado a la presidenta. Entonces, ¿quién miente o quien violó la Constitución?

Usted, ¿qué opina?