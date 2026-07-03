Comisión para la Protección Política ante Riesgos Sanitarios

¿Cuándo habrá una alerta sanitaria por el agua sucia en Guadalajara? Con ese reclamo se presentaron ayer colectivos en las oficinas de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisjal) en la primera de cinco protestas programadas para este mes contra la mala calidad del agua que suministra el SIAPA.

Colectivos como el IMDEC, Red Jalisciense de Derechos Humanos, Asamblea Popular Jalisco y SIAPA Corrupto han realizado 150 muestreos comunitarios del agua que surte el SIAPA en 80 colonias. Los resultados arrojaron presencia de metales pesados, heces fecales y falta de cloración.

En mi columna “SIAPA: la crisis ahora es silenciosa y tóxica” compartí parte de los hallazgos en estas muestras que arrojaron altas concentraciones de plomo en colonias tapatías como El Fresno, San Rafael y Valentín Gómez Farías.

Los análisis ciudadanos, si bien son orientativos y no suplen a un laboratorio profesional, también hallaron heces fecales en el agua de colonias como Alamedas de Zalatitán (Tonalá); El Sauz (Tlaquepaque); Belisario Domínguez (Guadalajara) y Santa Ana Tepetitlán (Zapopan).

En marzo pasado, en medio de la crisis de agua turbia, Héctor Raúl Pérez, titular de Salud Jalisco, aseguró que la Coprisjal realizaría muestreos en domicilios para saber si había algún riesgo para la salud. No obstante, jamás se dieron a conocer los resultados.

Hay una instancia que debería protegernos y advertirnos de cualquier riesgo ante la mala calidad del agua: la Coprisjal.

El artículo sexto de la Ley de Salud de Jalisco faculta y ordena a esta dependencia para identificar y alertar sobre cualquier riesgo a la salud humana derivado de actividades, productos y servicios, así como imponer sanciones y medidas de seguridad.

Lo debe hacer a partir de los parámetros de la NOM-127 sobre calidad del agua que están perfectamente especificados. La legislación no puede ser ni más clara ni más explícita.

El titular de Coprisjal, José Antonio Muñoz, es un ex panista que fue legislador local y federal entre 2004 y 2009.

En la nómina de Salud Jalisco -de la que depende Coprisjal- Muñoz aparece durante todo este año con doble pago como subdirector, lo que le da un sueldo de 90 mil pesos al mes; es el subdirector mejor pagado de la dependencia: el resto de sus pares cobra 66 mil pesos al mes.

La inacción del comisionado, que depende del secretario de Salud, a su vez subordinado del gobernador, sólo puede leerse como una forma de protección política ante las evidencias y reclamos ciudadanos por la mala calidad del agua.