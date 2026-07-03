Los chamaquearon…

Nos cuentan que el negocio más rentable alrededor del Mundial no sólo estuvo dentro de los estadios, sino también en los grupos de WhatsApp y las publicaciones de Facebook. Pese a las campañas para comprar boletos sólo por canales oficiales, hubo quienes prefirieron confiar en el “amigo de un primo” que prometía entradas con entrega inmediata... y terminó entregando únicamente un bloqueo de contacto.

El saldo: 17 carpetas de investigación y cerca de 600 mil pesos esfumados en Jalisco. Lo curioso es que algunos desembolsaron hasta 120 mil pesos sin sospechar que algo olía mal.

Al parecer, para ciertos aficionados la pasión por el futbol también anula el instinto de supervivencia digital. Los estafadores hicieron su agosto en junio y, de paso, metieron varios goles... sin pisar la cancha.

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Tras la salida de Paula Ramírez, en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco citaron hoy para una sesión urgente con el fin de nombrar una presidencia provisional. Porque si algo no puede quedarse sin dueño es el timón del árbitro electoral, aunque sea de manera temporal.

Lo cierto es que el relevo será observado con lupa, porque en materia electoral hasta el acomodo de una silla puede convertirse en tema de debate... y de sospechas.

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En el Congreso de Jalisco dicen que la independencia legislativa de Alejandro Puerto duró lo que duran las promesas de campaña.

Después de proclamarse diputado sin partido y presumir autonomía, el diputado volvió al redil guinda, donde ahora le recuerdan que la disciplina, la lealtad y la congruencia no son sugerencias, sino requisitos de admisión.

En política, descubrió Puerto, no siempre gana el más libre. Al final, Morena recupera un voto.

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Por cierto, el Partido de Morena a nivel nacional ya comenzó la temporada de las listas fantasma. Basta con que aparezca un documento “apócrifo” en algún chat para que varios aspirantes saquen la calculadora, otros empiecen a celebrar y unos más llamen a sus padrinos políticos.

Esta vez tocó el turno a una supuesta definición de género para las coordinaciones estatales, que Citlalli Hernández tuvo que salir a desmentir con la recomendación de no difundir noticias falsas.

La incertidumbre sigue siendo el método favorito para administrar las expectativas. Pero afirman que en Morena, las candidaturas todavía no se deciden, aunque los rumores ya llevan varias vueltas de ventaja.