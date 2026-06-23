Claudia “brinca” en defensa de AMLO

Desde el 14 de septiembre de 2021 -que entregó sus cartas credenciales-, hasta que fue relevado en la representación diplomática en México -7 de enero de 2025-, el embajador Ken Salazar se distinguió por la frecuencia que visitaba Palacio Nacional, para encontrarse con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Se estima que fueron más de 50 las ocasiones en que se entrevistaron, en donde conversaban básicamente sobre migración, seguridad y comercio. Hubo meses, como fue el caso de junio de 2022, cuando se contabilizaron 18 las ocasiones en que Salazar visitó a AMLO, lo que nos habla del acercamiento -y posiblemente amistad- que existía entre ambos.

Hoy, el embajador está a punto de publicar -en julio sale a la venta- sus memorias, que bajo el título ‘Borderland. My fight for an inclusive America / Tierra fronteriza. Mi lucha por una América inclusiva’, en donde hace referencia a esas visitas frecuentes a Palacio Nacional, y se refiere a un empresario mexicano -cercano a AMLO-, que “Casi siempre, ‘El Susurrador” -así lo identifica Salazar- me contaba cosas buenas que de forma casual e informal AMLO le decía sobre mí. Pero esta vez no: ‘AMLO es un hombre diferente’, me advirtió. ‘No puede soltar el poder. Está muy preocupado por la información que Estados Unidos pueda obtener de EL Mayo’, me dijo. Como si el poderoso y arraigado capo del narcotráfico pudiera ‘soltar la sopa’ sobre cualquier cantidad de funcionarios públicos mexicanos”.

Quien tendría que salir a “poner el pecho” a lo que se dice en las memorias del exembajador, sería AMLO, a quien en el pasado reciente le “encanta” salir entre la maleza de su rancho -allá en “La Chingada”-, como la ha hecho recientemente para presentar su libro “Grandeza”, y pronunciarse en defensa de la soberanía mexicana y respaldo a Claudia Sheinbaum. Pero no, la que salió a “aclarar” y en defensa de los supuestos temores del expresidente fue la misma presidenta, quien ayer por la mañana “brinco” cuando dijo que, “Si alguna preocupación tenía el presidente López Obrador, que platicamos en su momento en la gira de transición, es más bien la participación de alguna agencia del gobierno de los Estados Unidos en la captura de ‘El Mayo’ Zambada en México para llevarlo a Estados Unidos”, quien además agregó, no tener “...absolutamente ninguna preocupación” de lo que capo pueda decir sobre esas supuestas relaciones entre el narcotráfico y algunos funcionarios del oficialismo. ¿Será?

Usted, ¿qué opina?