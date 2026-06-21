Sin canales para frenar el abuso policial

Yo quería ayudar a la ciudadanía contra los abusos policiales; ofrecerle herramientas de denuncia, pero juzguen ustedes.

Vía transparencia pedí a las alcaldías de la Zona Metropolitana de Guadalajara, los canales para presentar una queja ante Asuntos Internos por la mala conducta policial.

En teoría, una oficina de Asuntos Internos investiga de manera independiente cualquier abuso policial.

Pedí ubicación de esa oficina, horarios de atención, teléfono, correo, y cualquier formulario en línea o redes para interponer una queja.

¿Qué buscaba? Una columna con un directorio útil.

¿Qué encontré? Una completa omisión.

Ningún municipio ofrece un canal de denuncia anónima ni aprovecha las redes para recibir quejas. Sólo Guadalajara, El Salto, Tonalá y Tlajomulco ponen a disposición un correo.

En todos los casos hay un teléfono para denunciar, pero nada más opera en horario de oficina. Guadalajara afirma que recaba denuncias 24/7, pero ayer llamé en tres ocasiones y nunca respondieron.

Todos piden a la víctima acudir -obligatoriamente- a las oficinas, presentar pruebas y una narración del abuso. El quejoso siempre debe identificarse.

En resumen, ningún municipio tiene un canal funcional para que una víctima de abuso policíaco interponga una queja y, mucho menos, pueda darle seguimiento.

La Policía de Nueva York ofrece varias opciones para presentar una queja. Puedes hacerlo en línea, por teléfono, en persona o por correo postal; también vía redes sociales en una cuenta específica.

La queja, si lo desea el denunciante, puede ser anónima. Y tiene un formulario en línea: puedes adjuntar imágenes, videos, documentos, y te guía para integrar un expediente.

Crear un canal efectivo de denuncia y seguimiento contra el abuso policial no requiere millones. Se puede hacer con los mismos recursos que ya tiene cada ayuntamiento.

Hay un grave problema de corrupción y descomposición policial en la metrópoli. Los incentivos del crimen organizado y la falta de supervisión efectiva agrandan este flagelo.

La falta menor de un uniformado es la puerta a la comisión de delitos más graves como tortura y desaparición forzada (más de 300 han sido procesados por este último delito desde 2019).

Derechos Humanos Jalisco emite a menudo recomendaciones contra las corporaciones por brutalidad policíaca. Esta omisión municipal es una forma de complicidad.

La declaración recurrente de alcaldes y comisarios: “no se van a tolerar abusos policiales”, es ofensiva para la ciudadanía. Porque en la práctica los toleran.

P.D.

Aquí la información disponible para presentar una queja ante Asuntos Internos:

Guadalajara atiende en Calzada Independencia #840 Tel: 3312016000 ext. 6205 y 6207. Correo: asuntosinternos@guadalajara.gob.mx

Zapopan recibe quejas de 9 a 21 h en Andador 20 de Noviembre s/n Tel: 3338182200 ext. 1720 y 1722.

Tonalá ofrece asesoría en Av. Tonaltecas 165 Tel: 3318552414 y transparencia1@tonala.gob.mx

Tlaquepaque opera de 8 a 15 horas en Calle Matamoros 110 Tel: 3312035400

Tlajomulco recibe denuncias en Porfirio Díaz 43 Tel: 3332834400 ext. 4426/4427/4428 y en asuntosinternos@tlajomulco.gob.mx

El Salto atiende de 9 a 16 h en Ramón Corona 1 Tel: 3332841240 ext. 535 y mediante el correo inv.sup.int@elsalto.gob.mx