Nadie como el Gobierno federal mexicano nos está dando pruebas de la colusión entre Morena y el crimen organizado.

Ayer por la mañana, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, anunció la detención de Édgar Rodríguez Ortíz “El Limones”, quien combinaba sus actividades delictivas en la organización de Los Cabrera afiliada a La Mayiza del Cártel de Sinaloa, con su función como secretario de organización en Durango de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM, la central obrera de Morena fundada por el polémico diputado federal Pedro Haces.

No es algo menor: es el gobierno morenista señalando a un dirigente del sindicato morenista de pertenecer al crimen organizado. Una prueba más de esa colusión.

En estas Historias de Reportero el 18 de septiembre pasado, le adelanté que después de las detenciones de Hernán Bermúdez, que implicaba a Adán Augusto López, y de el vicealmirante Manuel Farías Laguna, que implicaba a su tío el ex secretario de Marina de AMLO, “el que sigue en la lista es Édgar Rodríguez Ortiz ‘El Limones’, dirigente en Durango de la organización sindical morenista CATEM. Está acusado de extorsiones, lavado de dinero, tráfico de drogas, empresas fantasma, clonación de tarjetas. Un rosario que han denunciado empresarios y organizaciones de la sociedad civil”.

Me dijo ayer una fuente federal: no hay empresario ganadero o agricultor en Durango y Coahuila que no haya recibido atroces mensajes de Whatsapp de “El Limones”, intimidando, amenazando para extorsionar. Los empresarios locales habían denunciado que exigía una cuota por cada metro cúbico de material de construcción transportado, cobraba piso hasta en las taquerías, se apropiaba de las obras públicas y controlaba incluso los alcoholímetros. Deben sentirse aliviados.

En Durango y Coahuila todos saben que “El Limones” era el operador del secretario general de la CATEM ahí, Nassael Armando Cobián Duarte. Con una mano movía la droga o realizaba las extorsiones, y con la otra sumaba votos para Morena: hace poco operó que el sindicato del sistema de aguas de Gómez Palacio, Durango, dejara al PRI para irse con la morenista CATEM.

El líder nacional y fundador de la CATEM, el diputado federal de Morena, Pedro Haces, trató de deslindarse de “El Limones”. En un video que derrocha cinismo, negó que este personaje tuviera vínculo alguno con su sindicato. A los pocos minutos en redes sociales estaban circulando un montón de fotos de “El Limones” portando la playera con el logo de la CATEM, con la gorra de la CATEM, con la bandera de la CATEM, en mítines de Morena y hasta sonriendo al lado de Pedro Haces.

La lista de la impunidad-Sheinbaum va creciendo: caen los sobrinos pero no el almirante Ojeda, cae Bermúdez Requena pero no Adán Augusto, cae “El Limones” pero le apuesto a que no cae Pedro Haces. La lista de los protegidos VIP de este Gobierno se vuelve cada vez más costosa.

carlosloret@yahoo.com.mx