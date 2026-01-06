Alistan manifestaciones

Con eso de que el pasaje sube a 14 pesos, la inconformidad ya tiene agenda… pero no coordinación. ¿O qué?

Habrá tres protestas, tres días distintos y casi con las mismas consignas. Una este martes, otra el miércoles y la “formal” el próximo sábado.

El riesgo es claro: si no se organizan, las marchas acabarán siendo reuniones grupales contra la tarifa, con selfies incluidas. Y cada quien regresará a casa pagando lo mismo.

Mientras el Comité Tarifario contó votos (cuatro a favor y dos en contra), los inconformes cuentan carteles… sin firma. Eso sí, todos coinciden en el enojo.

Y así, el tarifazo avanza puntualmente para iniciar en abril, con un subsidio de tres pesos por boleto para los que tengan la Tarjeta Única del Gobierno de Jalisco.

* * *

Ya hay más pistas sobre la próxima elección del fiscal Anticorrupción de Jalisco y, para sorpresa de nadie, el proceso promete emociones… en papel.

Nos dicen que hay 30 aspirantes y que el primer gran filtro será una revisión documental a cargo del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción. Hasta ahí todo normal.

Lo interesante viene después: nos cuentan que no habrá entrevistas ni examen, como hace ocho años. Nada de preguntas incómodas, trayectorias a prueba o sudor bajo los reflectores.

Aquí todo se resolverá con carpetas bien armadas, copias certificadas y letra bonita. ¿Será?

Así que más vale tener el currículum vitae impecable y el fólder bien ordenado, sin manchas de comida.

* * *

En el Servicio de Administración Tributaria ya afilaron el lápiz, prendieron el radar y desempolvaron los expedientes.

Bajo el elegante discurso de “mejores prácticas de transparencia 2026”, el mensaje real es simple: omiso detectado, omiso auditado.

El SAT anunció que irá con lupa —y paciencia infinita— contra quienes hacen negocios con las factureras y nomineras, esos viejos amigos que prometían ahorro mágico… y ahora generan insomnio.

Afirman que no es persecución, sino “orden”. Pero casualmente el operativo apunta a los contribuyentes creativos, los que juraban que todo estaba “en regla” mientras triangulaban pagos con sonrisa nerviosa.

Así que, si alguien pensaba iniciar el año con contador nuevo y conciencia limpia, llegó tarde. El SAT no corre, camina lento y cobra seguro.