Alistan manifestaciones

Con eso de que el pasaje sube a 14 pesos, la inconformidad ya tiene agenda… pero no coordinación. ¿O qué?Habrá tres protestas, tres días distintos y casi con las mismas consignas. Una este martes, otra el miércoles y la “formal” el próximo sábado.El riesgo es claro: si no se organizan, las marchas acabarán siendo reuniones grupales contra la tarifa, con selfies incluidas. Y cada quien regresará a casa pagando lo mismo.Mientras el Comité Tarifario contó votos (cuatro a favor y dos en contra), los inconformes cuentan carteles… sin firma. Eso sí, todos coinciden en el enojo.Y así, el tarifazo avanza puntualmente para iniciar en abril, con un subsidio de tres pesos por boleto para los que tengan la Tarjeta Única del Gobierno de Jalisco. * * * Ya hay más pistas sobre la próxima elección del fiscal Anticorrupción de Jalisco y, para sorpresa de nadie, el proceso promete emociones… en papel.Nos dicen que hay 30 aspirantes y que el primer gran filtro será una revisión documental a cargo del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción. Hasta ahí todo normal.Lo interesante viene después: nos cuentan que no habrá entrevistas ni examen, como hace ocho años. Nada de preguntas incómodas, trayectorias a prueba o sudor bajo los reflectores.Aquí todo se resolverá con carpetas bien armadas, copias certificadas y letra bonita. ¿Será?Así que más vale tener el currículum vitae impecable y el fólder bien ordenado, sin manchas de comida. * * * En el Servicio de Administración Tributaria ya afilaron el lápiz, prendieron el radar y desempolvaron los expedientes.Bajo el elegante discurso de “mejores prácticas de transparencia 2026”, el mensaje real es simple: omiso detectado, omiso auditado.El SAT anunció que irá con lupa —y paciencia infinita— contra quienes hacen negocios con las factureras y nomineras, esos viejos amigos que prometían ahorro mágico… y ahora generan insomnio.Afirman que no es persecución, sino “orden”. Pero casualmente el operativo apunta a los contribuyentes creativos, los que juraban que todo estaba “en regla” mientras triangulaban pagos con sonrisa nerviosa.Así que, si alguien pensaba iniciar el año con contador nuevo y conciencia limpia, llegó tarde. El SAT no corre, camina lento y cobra seguro.