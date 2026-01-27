Alguien miente, pero ¿quién?

El pasado 18 de agosto la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos anunció mediante un comunicado la “iniciativa binacional” con México para desmantelar a los “guardianes” de los cárteles que controlan las operaciones del narcotráfico en la frontera. La “iniciativa binacional” fue desmentida al día siguiente por la presidenta Claudia Sheinbaum, negando que nuestro país esté cooperando en algún operativo de esa naturaleza y fue tajante al señalar que “No hay ningún acuerdo con la DEA. No sé cuál sea su intención, la verdad, decir que un operativo en la frontera especial en la frontera, cuando no lo hay”.

Bueno, pues ayer nuevamente desde el púlpito de la conferencia mañanera la mandataria mexicana salió al paso de otras afirmaciones de las autoridades estadounidenses para contradecirlas en el asunto de la detención o entrega del ex atleta canadiense Ryan Wedding -acusado de narcotráfico-, tema que hemos abordado en los últimos días en este espacio de reflexión.

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, -quien estuvo de visita la semana pasada en la Ciudad de México- afirmó que si hubo detención, “Nuestros equipos del Grupo de Rescate de Rehenes, el mismo que capturó a Nicolás Maduro, actuaron con precisión, disciplina y total profesionalismo, juntos nuestros socios mexicanos”, mientras que la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, textualmente estableció que, “Bajo mi dirección, agentes del Departamento de Justicia detuvieron a otro miembro de la lista de las 10 más buscados por el FBI… agradecemos a las autoridades mexicanas por su apoyo en este caso”.

La reacción de Claudia Sheinbaum fue negar el “apoyo” como “socios mexicanos” en la detención o entrega del acusado, al insistir en que “... llegó caminando a la Embajada en la Ciudad de México por sus propios pies… no hay operaciones conjuntas en México, o sea, los agentes de Estados Unidos, del FBI, o de cualquier otra agencia, tiene muy claras sus limitaciones… Lo que hay es una coordinación respecto a la información de uno y otro lado, pero no hay operaciones conjuntas en México. No permitiremos eso, no estamos de acuerdo”. Esta última versión coincide con la del embajador Ronald D. Johnson, quien confirmó que el detenido se entregó en la representación diplomática.

Entonces, a quién le hacemos caso, al director del FBI y la fiscal general estadounidense, que afirman que fueron sus agentes y que México sí colaboró en el operativo, o a la presidenta y el embajador, quienes afirman que México no intervino, que no hubo agentes del país vecino en nuestro territorio y que el supuesto delincuente se entregó por su propia iniciativa. Alguien miente, pero ¿quién?

Usted, ¿qué opina?