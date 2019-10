Ya no l@ soporto

Es muy cierto que las relaciones conflictuadas y tensas pueden llegar al punto de no querer saber nada de la pareja y hasta clamar a los cuatro vientos que ya no se soporta más. Y si es cierto que esto llega a suceder, en muchas parejas, esto es un claro indicador de que la vida se ha tornado insoportable.

A continuación, algunas recomendaciones para afrontar el asunto:

1.- Por favor, si ya no l@ soportas no se lo digas en su cara y mucho menos en tonos despectivos y bajo el dominio de la ira y la desesperación. Procura ser más prudente y aprende a contenerte.

2.- Indaga en tu interior por qué ya no l@ soportas y haz un verdadero examen de conciencia y de ser posible, hazte acompañar de una amistad de confianza o de un profesional de la salud mental, para evitar los autoengaños. Una vez que logres descubrir qué es lo que ya no soportas, entonces trátalo de resolver sin necesidad de echarles la culpa a los demás. En la vida nos llegan retos y desafíos para que logremos trabajar en aquellos aspectos de nuestra personalidad que nos hacen falta para ser mejores personas. Y no para hacernos las víctimas.

3.- Ante las tensiones y el malestar que te causa su presencia, trata de cuidar no complicar más esos momentos difíciles y no propicies discusiones o convivencias innecesarias. Muchas mujeres piensan que los hombres son como las demás mujeres, que resuelven sus problemas hablando de ellos y confrontando las cosas directamente. A muchos hombres, ese recurso les disgusta más y se alteran de inmediato cuando su esposa les dice: “tenemos que hablar”.

4.- Trata de no revelar, en los momentos más tensos, lo que más te molesta de tu pareja, y resérvate tus palabras para tratar el tema en un momento de concordia y ya cuando tengas más claro lo que tengas que decir. No se te olvide que las emociones y sentimientos negativos hay que expresarlos con palabras que no ofendan ni lastimen. Mucho menos echar la culpa y responsabilizar a los demás de lo que a ti te pasa.

Recordemos que en ésta vida venimos a aprender y a ser mejores seres humanos y si por alguna razón has llegado a un punto de no soportar, a quien antes decías amar, hoy es algo que te tienes que preguntar: ¿por qué he llegado a este punto de mi vida y qué me toca aprender?