En los últimos años, la ciudad de Guadalajara se ha convertido en una capital de cultura y espectáculos. La cantidad de eventos que suceden a la semana en los distintos foros y escenarios de la ciudad es realmente casi agobiante. Entre exposiciones, conciertos, obras de teatro, funciones de danza, recitales es difícil decidir entre uno u otro evento. Hay que saber invertir como público y direccionar nuestro interés sobre la oferta que tienen los distintos espacios y grupos artísticos. Pero también como público deberíamos poder exigir (sobre todo a los gestores que dependen del presupuesto público para programar) qué queremos ver, qué queremos conocer y aplaudir.

Este año en los escenarios de la ciudad tuvimos la fortuna de en un solo fin de semana, escuchar al violinista Gil Shaham y ver a la Prima Ballerina Natalia Osipova, su compañera de compañía en el The Royal Ballet Alina Cojocaru y Joaquín de Luz en el escenario del Conjunto Santander de Artes Escénicas y Auditorio Telmex, respectivamente. En cuanto a orquestas nos visitaron The Academy of St. Martin and the Fields y con un programa finísimo la Orquesta Sinfónica de Montreal despidió a su director, Kent Nagano que por más de dos décadas estuvo al frente de la agrupación en un emotivo concierto.

La comunidad artística se hizo presente en el ISPA (International Society for the Performing Arts), aprovechando la plataforma de desarrollo profesional y por qué no, sumándole en algún caso con proyectos interesantes. El público que pide jazz, lo tuvo y esto fue gracias al ciclo de conciertos que se dieron en itinerantes espacios. Para los niños, quienes a mí parecer no son el futuro público ni los futuros artistas sino los presentes, y a quienes menospreciamos por “no tener conocimientos artísticos” pero que en realidad la manera de percibir lo que sucede o no en un escenario es muchas veces tanto más clara e intuitiva. Ellos fueron testigos de puestas serias durante el Festín de los Muñecos.

Por supuesto Javier Camarena, Antonio Canales, el Ballet Nacional de Cuba, Iván López Reynoso al frente de la OFJ como director huésped, por nombrar algunos de los célebres visitantes que estuvieron este 2019 en la ciudad. Quizá no es el camino más cuantioso para la programación y gestoría cultural y yo francamente sé poco de eso. Pero noto que todavía algunas producciones cuestan lo que sostendrían muchísimas más de manera local. Todavía en este año algunos espejitos nos compraron. Empero, tengo esperanzas que en el 2020 se apueste por la calidad y no por la cantidad en cartelera. Esperanza también en la comunidad artística quienes definitivamente al necesitar mostrar su arte, engrandecen la vida de la ciudad.