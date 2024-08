¿Y ahora qué va a hacer el CCE?

Cuando se fija un pronunciamiento como el del Consejo Coordinador Empresarial del domingo, puede ocurrir que nadie pele; o que sí haya respuestas. En todo caso, lo importante es qué pasa después, cuando toca reaccionar a las reacciones. Ahí empieza lo bueno (o lo malo).

Como para influir en la agenda semanal, el CCE, doce organismos patronales y el Consejo Mexicano de Negocios lanzaron un comunicado la tarde del domingo.

En ese texto, la Iniciativa Privada hace un llamado al INE a que calcule la sobrerrepresentación con una “fórmula que refleje la diversidad política del país” para que el Congreso que inicia en septiembre refleje “la dimensión auténtica de la pluralidad de la sociedad”.

En pocas palabras, las y los representantes de las cámaras empresariales del país tomaron partido. Creen que asiste la razón a los opositores.

Solo Reforma destacó en su portada el comunicado. Pero donde fue un hitazo fue en la mañanera de ayer.

Andrés Manuel López Obrador dedicó unas 2,500 palabras a responder ese comunicado. Obvio, lo empaquetó con temas de la Independencia (citó a Morelos y a Hidalgo) y lo pegó con la oposición que existe a la Reforma Judicial. No ahorró calificativos.

“Y de una vez también aprovecho para decir que lamento mucho el que el Consejo Coordinador Empresarial esté pidiendo que se viole la Constitución, en pocas palabras. Están, primero, descarándose, están definiéndose por la corrupción y no quieren un auténtico Estado de derecho, quieren un Estado de chueco”, dijo el presidente sin pregunta de por medio.

“Y es mucha prepotencia que los que se sienten dueños de México quieran tener a sus pies a jueces, a magistrados y a ministros. Porque el Consejo Coordinador Empresarial no son nada más los que representan ese organismo, son los más afortunados de México, que no dan la cara, pero son los que tienen a su servicio a ministros de la Corte”, siguió AMLO.

Entre los conceptos que recetó al CCE fue: “minoría rapaz”, “saquearon al país”, “México no es país de unos cuantos”, “y ellos, un grupo de potentados, con sus achichincles de los medios, de la academia o de la intelectualidad, quieran pisotear la Constitución, porque no les conviene, para mantener sus privilegios”… “quieren que continúe en México la corrupción y los privilegios, y el influyentismo, y la hipocresía de hablar de que la ‘ley es la ley’”… “‘Su único dios -les dijo Hidalgo- es el dinero’”, “es de vergüenza, de pena ajena”, “puede ser que no le tengan amor al pueblo, pero se tienen que acostumbrar a respetar al pueblo, porque esa es la verdadera democracia, y vale más que vayan acostumbrándose”… “Nunca hicieron una reforma en beneficio del pueblo, todas las reformas que hicieron fue para adecuar el marco jurídico y legalizar el saqueo de los bienes del pueblo y de la nación”… “entonces, es lamentable. No he podido dejar de tratar este tema porque es una vergüenza lo que hicieron los del Consejo Coordinador Empresarial”.

Felicidades al Consejo Coordinador Empresarial. Lograron captar la atención del presidente López Obrador. Ahí tienen una respuesta pública. Todo un éxito. Activaron un debate. Porque el CCE quiere un debate, ¿verdad?. Van a seguir en el tema, ¿cierto?

Hasta las dos de la tarde el CCE no había emitido ningún comentario a la respuesta de Palacio Nacional. Seguro es por estrategia, porque segurito ya calculaban que a AMLO no le iba a gustar su postura y ante eso tenían plan B y plan C...

¿O solo fue un comunicado para que no digan que no dijeron nada?