Xóchitl y el pesado costal prianista

Tras varios meses de simular procesos internos para elegir coordinadores en los respectivos bloques de partidos, el pasado lunes arrancó oficialmente el periodo de precampañas a la Presidencia de la República en México, que se elegirá el próximo mes de junio de 2024. Y el arranque de las precampañas no podría ser peor para la alianza opositora. Si hoy fueran las elecciones para la Presidencia de la República, la candidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, perdería por paliza frente a Claudia Sheinbaum, la candidata oficialista.

Justo al arranque de las campañas se presentaron tres encuestas de intención del voto y en las tres, la abanderada de la alianza Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y los partidos Verde de México (PVEM) y del Trabajo (PT) ganaría entre 24 puntos de diferencia y hasta por 52 puntos por arriba, según otra encuesta.

Se trata de la encuesta presentada el lunes 20 de noviembre por la empresa De las Heras-Demotecnia. A la pregunta de si hoy fueran las elecciones, ¿por cuál de las siguientes personas votaría?, 66 por ciento respondió a favor de Claudia Sheinbaum, 14 por ciento respondió que votaría por Xóchitl Gálvez y 6 por ciento por Samuel García, el precandidato único de Movimiento Ciudadano. Una abrumadora diferencia de 52 puntos en esta encuesta.

Esta misma semana se publicaron otras dos encuestas que confirman la ventaja de Claudia Sheinbaum frente a Xóchitl Gálvez. La encuesta de Mitofsky publicada en el diario capitalino El Economista concede a Claudia Sheinbaum 57.5 por ciento de intención del voto por 33.1 por ciento de la candidata del PRIAN Xóchitl Gálvez y 11.4 por ciento para Samuel García de MC. La morenista aventaja con 24.4 por ciento.

Un tercer estudio de opinión fue presentado por la encuestadora Mendoza Blanco & Asociados (Meba) con los siguientes resultados: Claudia Sheinbaum 61.4 por ciento, Xóchitl Gálvez 26.8 por ciento y Samuel García 9.5 por ciento, una diferencia de 34.6 a favor de la candidata de Morena.

Como se ve, aunque con amplia disparidad, en las tres encuestas gana la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México. A pesar de las diferencias en el resultado a favor de Claudia Sheinbaum, todas las encuestas coinciden en algunos puntos en común que explican la ventaja de la candidata oficialista, entre ellas la aprobación del desempeño del Presidente Andrés Manuel López Obrador (79 por ciento, según De las Heras-Demotecnia), en buena medida por la aprobación de los programas sociales.

Otra ventaja para Sheinbaum es que es la precandidata presidencial más conocida (71 por ciento), pero también con la mejor aprobación, con apenas 12 por ciento de opiniones negativas contra 50 por ciento de opiniones negativas de Xóchitl Gálvez. Es decir, a la candidata del Frente a la que apenas hace unas semanas se identificaba como el “fenómeno Xóchitl”, cada vez es más conocida, pero también más repudiada.

Y más allá de sus propios yerros, lo que parece explicar el hundimiento de la candidata opositora es que los electores no olvidan quienes son los partidos que la postulan y las altas tasas de rechazo que generan. 60 por ciento de los encuestados por De las Heras-Demotecnia tienen una opinión negativa del PRI, 48 por ciento del PAN y 44 por ciento del PRD, mientras su adversario Morena tiene apenas 15 por ciento de rechazo.

A pesar de estos números, la candidata del frente opositor, Xóchitl Gálvez, dijo el lunes en Ciudad Juárez al arrancar su precampaña: “Aquellos que dicen que es imposible alcanzar a la candidata oficial, que esto ya está decidido, no me conocen, no saben de qué estoy hecha”, dijo, pero lo que tal vez no le dijeron a ella es que además de enfrentar sus propias virtudes y limitaciones, debería cargar con el pesado costal de desprestigios de los partidos que la postulan.