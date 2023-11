Xóchitl se "resbaló"

Lo que debió haber sido una ceremonia donde se ratifica la fuerza y unidad de la oposición, que proyecte confianza y optimismo a la ciudadanía que ‘sueña’ con un proyecto sólido que pueda revertir el momento gubernamental que vive México, se convirtió en una escena en donde se hizo un ‘llamado de auxilio’ para que los partidos involucrados en el Frente Amplio por México (FAM) ‘limen’ sus diferencias y que ‘no se peleen’ por el reparto de las candidaturas. De esa manera se puede resumir el acto en donde Xóchitl Galvez quedó registrada oficialmente como la candidata a la presidencia de la República por parte de Acción Nacional (PAN).

Lo ideal hubiera sido que la trilogía de registros y lanzamientos oficiales en cada uno de los partidos -este fin de semana lo hará el PRI y a principios de la próxima semana el PRD- fuera como la culminación de un primer proceso de la oposición y ‘tomados de las manos’ proyectaran con seguridad y firmeza la figura de la candidata única con la que se intenta llevar a México por un camino ‘menos sinuoso’ y no ‘entre brechas’ que no conducen a un destino seguro.

Fue la misma Xóchitl quien se encargó de ‘darle vuelo’ a esas divisiones, al revelar en su discurso que la reciente experiencia vivida en una gira por Sonora, “Todos llegaron con emoción y alegría. Se nota la cohesión. Pero de repente, en lugar de trabajar la calle, me tengo que dedicar a trabajar las broncas entre los partidos. Y eso no está bien, eso no está bien. Yo les pido que resuelvan sus diferencias”. Más claro, ni el agua. Y dijo una frase que encierra una verdad: “Hoy lo que nos une es más importante que lo que nos divide. Hoy lo que nos une es México”. Tiene toda la verdad.

Sin embargo, ella -Xóchitl- tiene también mucho de culpa, porque en la misma gira por Sonora -durante una conferencia de prensa- al ser abordada sobre a quienes invitaría a ser parte de su gabinete, con una sonrisa respondió: “Primero yo no invitaría a Manuel Bartlett, jamás a mi gobierno, nunca. Ni a Alit...-al darse cuenta del error y no concluir la frase le cambiaron las facciones y en tono serio agregó- ni a Nacho Ovalle -exdirector del Segalmex-”. El Alito estuvo a punto de salirse de la boca -haciendo referencia a Alejandro Moreno, presidente del PRI-, pero fue obvio que todos los presentes entendieron el ‘resbalón’ que se dio.

Ayer -en este mismo espacio- hablábamos de la percepción de un sector de la población que piensa que la imagen de Xóchitl va a la baja y sugerimos que además de una buena estrategia para la campaña -que ella misma ha pregonado- que pueda provocar el cambio de percepción ante el electorado, lo que se necesita es cambiar las tácticas y con PERICIA convertirse en la candidata fuerte que la oposición necesita. Sin embargo, cuando en el contenido del mensaje se habla de diferencias o problemas internos al interior del Frente, en lugar de motivar o ‘ventilar’ optimismo y no se tiene cuidado de que el inconsciente la traicione, ella misma se convierte en parte del problema.



¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

