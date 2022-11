“Visitas con destapador”

Pues esta semana nos visitó una de las corcholatas favoritas del señor Presidente, quien frecuentemente gusta de decir que él ni quita ni pone rey, que será el pueblo bueno el que manifieste quién será el ungido, pero lo que no cabe duda es que ese pueblo bueno manifestará su voluntad por medio del oráculo que tomará la voz del Presidente para manifestarla.

Todos están en plena campaña, disimulada si usted quiere, porque al parecer está prohibido hacer campaña hasta que se acerque la fecha, lo que a mí me parece absurdo, a mí me parece que cada quien haga lo que quiera pero con su propio dinero, no con el de todos entregado a los partidos o con dinero público, lo que a mí no me gusta, aunque a nadie le importe mi opinión.

Según los que dicen saber de esto y porque el propio primer mandatario lo ha expresado, los que serán primeramente considerados son Claudita, la gobernadora de la capirucha, a quien la mayoría de los que dicen saber de esto consideran que es la buena por ser muy cercana al primer mandatario y muy apegada a sus doctrinas y desde hace mucho; a mí me consta porque hace tiempo, antes de que llegara al poder, me la encontré con un amigo mío y sin que mediara más que un “quihúbole” y preguntarle qué hacían, ella me contestó “aquí, defendiendo el petróleo” y la vi tan decidida que no me atreví -porque soy muy tímido- a preguntarle “¿quién lo estaba atacando?”. Así que, si usted no quiere fallarle, ésta puede ser la favorita del pueblo, incluso hay quienes la consideran muy sexi.

El segundo es el canciller Ebrard, a quien el pueblo no lo conoce tanto, pero para muchos es muy popular. Yo, que no tengo idea ni relación con ese pueblo opinante, pero por alguna causa lo veo más cerca de ser presidente del Comité Olímpico, ya que incluso ha hecho movimientos para que estos juegos se celebren en nuestro país y porque su chamba es más bien internacional, lo que a la mayoría nos queda muy lejos, pero cuando menos yo no sé dónde están las orejas de ese pueblo bueno opinante.

El tercer destapado lo es el actual secretario de Gobernación, señor licenciado Adán Augusto López, lo que no sé ahora pero en los tiempos del oscurantismo tricolor significaba mucho y por lo general si la voz viniera del pasado, éste sería el elegido, además de ser tabasqueño, lo que le daría cercanía con el que será el vocero del pueblo bueno y además ser, con el vocero, tocayo de apellido e ignoro qué tantos López habrá en esos pueblos ni si son parientes, pero yo que casi nunca, por no decir abiertamente que nunca le he atinado a quién es el bueno, creo que éste es y como falta tanto para la decisión, pues esperemos a ver qué dice el pueblo bueno.